¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
Política

Policías civiles en las marchas: Carlincatura expone las contradicciones de las autoridades tras el asesinato de Eduardo Ruiz

La Carlincatura de hoy, domingo 19 de octubre, recuerda las declaraciones de las altas autoridades cuando se les pidió explicaciones del actuar policial durante las manifestaciones del 15 de octubre.

Carlincatura de hoy, domingo 19 de octubre, sobre las protestas del 15 de octubre. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy, domingo 19 de octubre, sobre las protestas del 15 de octubre. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 19 de octubre, expone las contradicciones entre las autoridades del Gobierno, quienes en un primer momento negaron que hubo policías vestidos de civiles durante las manifestaciones del 15 de octubre, en el que se asesinó a Eduardo Ruiz. La caricatura retrata las declaraciones de las altas autoridades al momento de pedirles explicaciones de la represión policial en las marchas.

Caricatura política de Carlincatura del 19 de octubre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 19 de octubre de 2025

