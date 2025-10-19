Policías civiles en las marchas: Carlincatura expone las contradicciones de las autoridades tras el asesinato de Eduardo Ruiz
La Carlincatura de hoy, domingo 19 de octubre, recuerda las declaraciones de las altas autoridades cuando se les pidió explicaciones del actuar policial durante las manifestaciones del 15 de octubre.
- Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí
- Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos
La Carlincatura de hoy, domingo 19 de octubre, expone las contradicciones entre las autoridades del Gobierno, quienes en un primer momento negaron que hubo policías vestidos de civiles durante las manifestaciones del 15 de octubre, en el que se asesinó a Eduardo Ruiz. La caricatura retrata las declaraciones de las altas autoridades al momento de pedirles explicaciones de la represión policial en las marchas.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Caricatura política de Carlincatura del 19 de octubre de 2025