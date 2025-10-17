HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Lo as3s1n0 un policía y Congreso salva a Jerí | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Pajerí Haces Sino: Carlincatura resalta que marcha de Generación Z busca salida de José Jerí

Carlos Tovar retrata al presidente José Jerí con una calavera pirata, bajo el irónico título “Pajerí Haces Sino".

Carlincatura refleja rechazo ciudadano hacia José Jerí. Foto: composición LR
Carlincatura refleja rechazo ciudadano hacia José Jerí. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, 17 de octubre, Carlos Tovar representa al presidente José Jerí con una calavera de bandera pirata y el irónico título “Pajerí Haces Sino”. La imagen se burla del mandatario, cuestionado por la violencia policial que un muerto y decenas de heridos durante la última protesta en contra de su Gobierno y el Congreso. El dibujo condensa el sentimiento de una ciudadanía indignada, especialmente de los jóvenes, que exigen su salida del poder.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Carlincatura de hoy, viernes 17 de octubre de 2025.

Carlincatura de hoy, viernes 17 de octubre de 2025.

Notas relacionadas
Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

LEER MÁS
La PNP confiesa que un efectivo asesinó al rapero “Trvko”, Eduardo Ruíz Sanz

La PNP confiesa que un efectivo asesinó al rapero “Trvko”, Eduardo Ruíz Sanz

LEER MÁS
Moción de censura contra José Jerí y Mesa Directiva fue rechazada en Congreso: Fuerza Popular y aliados evitaron medida

Moción de censura contra José Jerí y Mesa Directiva fue rechazada en Congreso: Fuerza Popular y aliados evitaron medida

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La PNP confiesa que un efectivo asesinó al rapero “Trvko”, Eduardo Ruíz Sanz

La PNP confiesa que un efectivo asesinó al rapero “Trvko”, Eduardo Ruíz Sanz

LEER MÁS
Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

LEER MÁS
PNP ejecutó represión letal y planificada con saldo de un muerto y más de 30 heridos

PNP ejecutó represión letal y planificada con saldo de un muerto y más de 30 heridos

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en estado de emergencia a Lima Metropolitana

Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en estado de emergencia a Lima Metropolitana

LEER MÁS
Congresistas opositores insistirán con censura a José Jerí tras revelarse que policía asesinó a Eduardo Ruiz

Congresistas opositores insistirán con censura a José Jerí tras revelarse que policía asesinó a Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Luis Magallanes es el suboficial de la Policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre

Luis Magallanes es el suboficial de la Policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025