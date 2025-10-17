Pajerí Haces Sino: Carlincatura resalta que marcha de Generación Z busca salida de José Jerí
Carlos Tovar retrata al presidente José Jerí con una calavera pirata, bajo el irónico título “Pajerí Haces Sino".
- Luis Magallanes, oficial de la policía, fue quien disparó a Eduardo Ruiz, confirmó el comandante Óscar Arriola
- Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí
En la Carlincatura de hoy, 17 de octubre, Carlos Tovar representa al presidente José Jerí con una calavera de bandera pirata y el irónico título “Pajerí Haces Sino”. La imagen se burla del mandatario, cuestionado por la violencia policial que un muerto y decenas de heridos durante la última protesta en contra de su Gobierno y el Congreso. El dibujo condensa el sentimiento de una ciudadanía indignada, especialmente de los jóvenes, que exigen su salida del poder.
Carlincatura de hoy, viernes 17 de octubre de 2025.