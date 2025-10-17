Pajerí Haces Sino: Carlincatura resalta que marcha de Generación Z busca salida de José Jerí

En la Carlincatura de hoy, 17 de octubre, Carlos Tovar representa al presidente José Jerí con una calavera de bandera pirata y el irónico título “Pajerí Haces Sino”. La imagen se burla del mandatario, cuestionado por la violencia policial que un muerto y decenas de heridos durante la última protesta en contra de su Gobierno y el Congreso. El dibujo condensa el sentimiento de una ciudadanía indignada, especialmente de los jóvenes, que exigen su salida del poder.

