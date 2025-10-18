HOYSuscripcion LR Focus

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Carlincatura de hoy retrata la distancia entre el discurso mediático y la realidad de las calles. Mientras la televisión justifica el accionar policial, los manifestantes son retratados como violentos por ejercer un derecho ciudadano.

La Carlincatura de hoy 18 de octubre, expone la narrativa que busca legitimar la represión bajo el argumento del “orden”. Se muestra a una línea de policías antidisturbios mientras una voz en off televisiva afirma que los manifestantes deben “protestar en sus casas”. El mensaje expone cómo los medios contribuyen a invisibilizar la violencia estatal y a desnaturalizar la protesta como herramienta democrática.

