Política

Elecciones 2026: partidos tienen hasta diciembre para definir a sus candidatos presidenciales

En los próximos comicios, solo dos partidos, el APRA y Renovación Popular, elegirán a sus postulantes con el voto directo de sus militantes; el resto optará por delegados.

Para el 23 de diciembre, cada candidato debería tener elegido a su candidato presidencial | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Para el 23 de diciembre, cada candidato debería tener elegido a su candidato presidencial | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Entre el caos de las movilizaciones sociales y el incremento de la delincuencia, las Elecciones Generales se acercan cada vez más. En 2026, los peruanos y peruanas elegiremos a un nuevo presidente. Como parte de este proceso, los más de 40 partidos que participarán en los próximos comicios deben escoger a su representante presidencial: la persona que buscará ocupar el sillón de Pizarro y llevar a su agrupación al Poder Ejecutivo. Según el cronograma electoral, las organizaciones políticas tienen hasta el 23 de diciembre para definir a su candidato.

Pero, ¿cómo elegirán los partidos a su candidato presidencial? El abogado especializado en temas electorales, José Naupari, explicó a este medio los mecanismos contemplados por la Ley de Organizaciones Políticas y los reglamentos electorales correspondientes: “Formalmente, existen tres modalidades: primarias abiertas facultativas, ‘un militante, un voto’ y elecciones mediante delegados. Aunque, para las elecciones generales, solo dos partidos estarían optando por ‘un militante, un voto’, mientras que los demás lo harán a través de delegados”.

Como su nombre lo indica, el método “un militante, un voto” permite que cada afiliado al partido emita su voto a favor de uno de los postulantes internos, quien luego representará a la organización como candidato presidencial. En cambio, la elección por delegados se da cuando los militantes eligen a un grupo de representantes que, posteriormente, decidirán quién será el candidato del partido.

Mientras Renovación Popular y el APRA realizarán un proceso de votación directa, en el que cada militante emitirá su voto, el resto de partidos apostará por elegir a sus candidatos mediante delegaturas.

Renovación Popular y el APRA: un militante, un voto

El regreso del APRA a unas elecciones generales es un hecho. El partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, que gobernó en dos ocasiones bajo el liderazgo de Alan García, volverá a participar en unos comicios nacionales. Los de la estrella decidieron apostar por un proceso interno para escoger a su representante presidencial y a los cuadros que buscarán ocupar escaños en la Cámara de Senadores y de Diputados.

Ernesto Valderrama, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y otros dirigentes aspiran a encabezar la fórmula presidencial aprista. En total, son doce las planchas inscritas para participar en estas elecciones internas.

El caso de Renovación Popular es distinto. El partido liderado por Rafael López Aliaga propuso inicialmente realizar elecciones directas; sin embargo, luego modificó su postura y solicitó que el proceso se lleve a cabo mediante delegados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respondió que el cambio ya no es posible. El reclamo sigue en evaluación, pero, mientras no se resuelva, la agrupación celeste deberá someterse a la modalidad de “un militante, un voto”.

APP y Fuerza Popular: elección por delegados en camino

Mientras Renovación Popular y el APRA desarrollarán procesos de votación interna, otros 39 partidos y cuatro alianzas electorales elegirán a sus candidatos presidenciales mediante delegados. Entre ellos, varios parecen tener ya definido a su postulante.

Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular son dos de las organizaciones más personalistas del escenario político nacional. Las figuras de César Acuña y Keiko Fujimori concentran la mayor parte del respaldo de sus militantes y, sin competencia interna, serían los elegidos de sus respectivos partidos para las elecciones de 2026. En el caso del líder de APP, su candidatura quedó prácticamente confirmada tras su renuncia al Gobierno Regional de La Libertad, a la espera únicamente de la ratificación de sus delegados partidarios.

Otros partidos que optaron por esta modalidad también parecen haber definido a su candidato presidencial. Avanza País, que en 2021 ocupó el cuarto lugar en las elecciones generales con Hernando de Soto a la cabeza, habría decidido que su postulante será el comunicador Phillip Butters.

En conversación con La República, el precandidato se mostró conforme con el proceso interno del partido del tren: “Todo está yendo muy bien. Hasta donde yo sé, todavía no hay otro militante [que compita]. Pero puede haber sorpresas”, señaló Butters.

La izquierda todavía no define a sus candidatos

Del otro lado del espectro político, la izquierda aún no ha definido quiénes serán sus candidatos presidenciales. En la alianza Venceremos, conformada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú, la candidatura parece disputarse entre Guillermo Bermejo, congresista y líder de Voces del Pueblo, y Vicente Alanoca, representante de Nuevo Perú.

El propio Bermejo confirmó que la decisión será tomada por delegados y aseguró que el proceso interno avanza con normalidad: “Por ahora, ambos precandidatos estamos realizando nuestras campañas de manera simultánea. Desde Voces del Pueblo esperamos resolver el tema antes de la fecha establecida por el JNE. En el caso de la alianza Venceremos, la decisión se tomará mediante delegados. Mantengo una muy buena relación y un gran aprecio por Vicente Alanoca, y estoy seguro de que, gane quien gane, contará con el apoyo total de la alianza”.

Por su parte, Perú Libre también parece haber definido su candidatura presidencial. Vladimir Cerrón, actualmente prófugo, todavía puede postular a la presidencia del Perú al no contar con una sentencia firme en su contra. El líder del partido del lápiz mantiene el respaldo de sus bases, y los nombres de Américo Gonza y Flavio Cruz suenan como posibles acompañantes en su plancha presidencial.

