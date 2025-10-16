HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas     
EN VIVO

🚨 General Arriola confirmó que un suboficial disparó contra Eduardo Ruiz

Economía

Ahora Nación acusa al Congreso aprobar leyes a favor a la delincuencia y pide “recuperación moral” del poder

Carlos Magno, secretario de Doctrina y Formación Política del partido Ahora Nación, criticó decisiones legislativas que agravan la inseguridad en Perú.

Carlo Margo de Ahora Nación. Foto: Mabel Alva/URPI-LR
Carlo Margo de Ahora Nación. Foto: Mabel Alva/URPI-LR

Carlos Magno, secretario de Doctrina y Formación Política del partido Ahora Nación, afirmó este lunes en el foro “Crimen y economía ilegal en el Perú: retos urgentes para las elecciones 2026” que parte importante del incremento de la inseguridad ciudadana y la crisis del orden interno se explica por decisiones legislativas aprobadas en el Congreso. Sus declaraciones formaron parte de la presentación de propuestas de su partido de cara a las elecciones de 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Primero necesitamos tener el diagnóstico”, dijo Magno, al responsabilizar al Legislativo por haber “legislado a favor del crimen y la delincuencia”. En su intervención citó de forma explícita normas y cambios legales que, a su juicio, han contribuido a la impunidad y al crecimiento de la violencia. Entre los ejemplos que mencionó están la ley 31751 —a la que se refirió como la “famosa ley Soto”— y otras disposiciones que, según su lectura, han tenido efectos nocivos sobre la acción policial y fiscal:

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
  • Afirmó que esa ley declaró que la extorsión y el sicariato fueron excluidos de la figura de criminalidad organizada.
  • Señaló que la misma norma impuso requisitos para los allanamientos —“se requería la presencia necesariamente del abogado de los investigados”— lo que, dijo, coincidió con un “incremento exponencial del sicariato y las extorsiones”.
  • Mencionó normas que, en su opinión, han protegido a partidos políticos frente a responsabilidad penal y otras que habrían limitado la capacidad de la Policía para intervenir o manejar bienes vinculados al narcotráfico en operativos.
  • Denunció la aprobación de disposiciones sobre bienes decomisados y la extensión de dominio que, según él, permiten a organizaciones criminales mantener propiedades.
  • Indicó además la existencia de una “Ley Antiforestal” que, a su juicio, facilita la impunidad de mafias dedicadas a la tala ilegal en la Amazonía.

Magno sostuvo que muchas de estas normas —dijo— “han sido impulsadas para favorecer la impunidad de los propios líderes o miembros de algunas de estas organizaciones que están en el Congreso”, y que en algunos casos las leyes habrían sido aprobadas “directamente para favorecer a organizaciones criminales”.

Si bien atribuyó responsabilidad al Congreso, Carlos Magno añadió que el Poder Ejecutivo también tiene un papel central en la crisis de seguridad.

“El Poder Ejecutivo es el que conduce el Ministerio del Interior, la Policía, es el que conduce las riendas del Estado para mandar la principal función, la función matriz del Estado”, afirmó, y recordó la idea hobbesiana de que la primera función del Estado es brindar seguridad.

En un pasaje crítico de su intervención, describió la afectación moral dentro de las fuerzas de seguridad: dijo que hay policías que “en el turno de día cumplen su función” y “en el segundo turno, sus horas extras, las hacen como miembros activos de organizaciones criminales”. “O sea que son claramente delincuentes”, añadió, subrayando que ese fenómeno constituye, para él, un problema moral que debilita cualquier esfuerzo técnico.

Magno planteó, citando a su líder Alfonso López Chau, que el eje central de cualquier programa para el país debe ser la recuperación moral del ejercicio del poder, una recomposición que, sostuvo, debería ser asumida por todos los actores políticos, “no importa que sean de izquierda, derecha o centro”.

“Si los que están a la cabeza están involucrados en la corrupción, están involucrados con las organizaciones criminales, ¿cómo van a combatir contra el crimen?”, preguntó.

Para Magno, sin abordar ese “problema de fondo” cualquier “propuesta técnica se va a quedar simplemente como tiza en papel y no se va a poder implementar”.

Con ese diagnóstico concluyó su intervención en el Aula Magna, después de exponer lo que describió como una larga lista de leyes y prácticas que, a su juicio, han facilitado la criminalidad y socavado el Estado de derecho.

Notas relacionadas
Joven emprendedor denuncia extorsión horas después de tramitar licencia de funcionamiento en Municipalidad del Callao

Joven emprendedor denuncia extorsión horas después de tramitar licencia de funcionamiento en Municipalidad del Callao

LEER MÁS
Luis y Manuel Quiroga de Agua Marina son dados de alta tras ataque armado en Chorrillos: "Nos sentimos afortunados y agradecidos con Dios"

Luis y Manuel Quiroga de Agua Marina son dados de alta tras ataque armado en Chorrillos: "Nos sentimos afortunados y agradecidos con Dios"

LEER MÁS
Seleccionarán a los mejores policías para combatir la extorsión y el sicariato

Seleccionarán a los mejores policías para combatir la extorsión y el sicariato

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

LEER MÁS
Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Economía

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025