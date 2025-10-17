HOYSuscripcion LR Focus

Manifestantes llevan detenidos más de 24 horas, entre ellos uno con discapacidad

Un total de 11 civiles siguen detenidos tras la marcha del 15 de octubre contra el gobierno de José Jerí. La congresista Ruth Luque exhorta a la Fiscalía a que concluya diligencias y determine situación de cada uno de ellos. Pide no criminalizar las protestas.

El Perú se alista para una jornada de protesta el miércoles 15 de octubre, convocada por colectivos y sindicatos, para exigir acciones contra la crisis de seguridad y la corrupción.
El Perú se alista para una jornada de protesta el miércoles 15 de octubre, convocada por colectivos y sindicatos, para exigir acciones contra la crisis de seguridad y la corrupción. | composición LR

Tras las protestas contra el gobierno de José Jerí el último miércoles 15 de octubre, la Policía Nacional detuvo a 17 personas, de las cuales permanecen privados de su libertad en la División de Asuntos Sociales, en el Rímac, un total de 11, entre ellos, un joven con discapacidad.

Este último de iniciales W.H.V de 28 años, se le acusa de lesiones graves contra un policía y otros delitos y su situación es complicada. Hasta lo que se sabe es que ningún familiar habría ido a reclamar por él.

La Adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo ha sido informada para que realice el seguimiento a este caso.

La congresista Ruth Luque informó que en efecto, hay una persona con discapacidad entre los detenidos quien habría tenido un ataque de epilepsia. Ella se cercioró para que reciba atención médica y lo lleven a un centro de salud cercano.

Exhortación a la Fiscalía

Los civiles han sido detenidos por los delitos de disturbio y daño al patrimonio y llevan detenidos más de 24 horas. Según la congresista Luque, falta un pronunciamiento final por parte de la Fiscalía.

“La Fiscalía primero pidió 30 horas, luego pidió 18 horas. El plazo está por vencer, otros están por vencer a la medianoche. Cuando vence el plazo, el fiscal tiene que decidir cuál es la situación jurídica de cada uno, si sigue en calidad de detenidos o sigue investigación en libertad”.

La congresista hizo un llamado, para que la Fiscalía concluya todas las diligencias preliminares que ha dispuesto y se determine la situación jurídica de los detenidos.

Si en 30 horas no ha encontrado nada, tiene que primar el derecho de las personas, no pueden estar privadas de su libertad por protestar eso criminalización. Sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, es una violación de derechos, es el mismo patrón de la expresidenta, Dina Boluarte”.

Familiares de Diego Echevarría, estudiante de la PUCP, exigen su liberación tras la protesta contra el gobierno de José Jerí. Crédito: Jacqueline Fowks .

Familiares de Diego Echevarría, estudiante de la PUCP, exigen su liberación tras la protesta contra el gobierno de José Jerí. Crédito: Jacqueline Fowks .

Entre los detenidos, también figura un estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Diego Echevarría, de 18 años, quien ha sido acusado de presuntamente haber cometido disturbios públicos y resistencia a la autoridad.

Según denuncian sus allegados, el joven ha sido víctima de maltratos y presiones indebidas para que se autoinculpe. “No han mencionado que, estando él sin su abogada presente, se le quería obligar a firmar un acta en la que reconocía haber cometido los actos de los que se le acusa para que lo dejen libre. Además, se le ha encontrado con bastante vulneración psicológica y emocional. Menos mal él no firmó nada", señalaron.

Sus padres y compañeros de la universidad piden su liberación inmediata. Precisamente ellos, realizaron un plantón en Asuntos Sociales de la PNP. “Exigimos el respeto de sus derechos fundamentales y su libertad inmediata”.

