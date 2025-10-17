Fernando Armas es considerado uno de los humoristas más populares en Perú. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Fernando Armas es considerado uno de los humoristas más populares en Perú. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Fernando Armas se presentó en el pódcast ‘Otro Mood’, donde dio su punto sobre la crisis política que atraviesa el país. El humorista, oriundo de Chiclayo, también explicó por qué ya no imita a los presidentes de la República, como solía hacerlo años atrás.

Sin embargo, al referirse en particular al caso de José Jerí, quien es duramente criticado, dio una respuesta que provocó risas entre las conductoras. “Yo imitaba a presidentes que duraban su gobierno cinco años. Por eso no imitó a Jerí, porque no va a durar un año”, declaró. Cabe recordar que el político dejará ese cargo el 28 de julio de 2026.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Leslie Stewart, Fernando Armas y Carlos Álvarez indignados con las autoridades peruanas tras atentado contra Agua Marina

¿Por qué Fernando Armas decidió no imitar más a los últimos presidentes peruanos?

Las imitaciones que Fernando Armas hacía de expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García o Alberto Fujimori siempre generaban un sinfín de carcajadas entre los televidentes. Sin embargo, en los últimos años, esta figura cambió, y el humorista explicó el motivo.

“A partir de (Pedro) Castillo sucedió un evento, donde niños y personas empezaron a repeler la imitación que hacía sin que yo sea el original. Con Dina de la misma manera”, explicó Armas en el pódcast ‘Otro mood’ señalando que la gente ahora rechaza estas imitaciones por tratarse de mandatarios muy impopulares.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

El cómico también recordó aquellas épocas gloriosas en la que sus imitaciones a presidentes eran muy celebradas. “Ya no se puede estar imitando. Antes imitaba a un Toledo que, con todo su engolamiento de voz, caminar, podía tener algo de gracia. Un Alan con su verborrea, un Fujimori con su sarcasmo. Ahora ya no se puede imitar políticos, personajes ricos, no solo en su manera de hablar, sino en sus características para hacer reír. Yo ahora no me representó como imitador”, declaró el exjurado de 'Yo soy', de 60 años.