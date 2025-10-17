HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Espectáculos

Cómico Fernando Armas revela por qué decidió no imitar al presidente José Jerí: “No va a durar ni un año”

Humorista de 60 años, Fernando Armas, estuvo en el pódcast ‘Otro mood’ y explicó por qué decidió no volver a imitar a mandatarios como José Jerí, Dina Boluarte o Pedro Castillo. 

Fernando Armas es considerado uno de los humoristas más populares en Perú. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Fernando Armas es considerado uno de los humoristas más populares en Perú. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Fernando Armas se presentó en el pódcast ‘Otro Mood’, donde dio su punto sobre la crisis política que atraviesa el país. El humorista, oriundo de Chiclayo, también explicó por qué ya no imita a los presidentes de la República, como solía hacerlo años atrás.

Sin embargo, al referirse en particular al caso de José Jerí, quien es duramente criticado, dio una respuesta que provocó risas entre las conductoras. “Yo imitaba a presidentes que duraban su gobierno cinco años. Por eso no imitó a Jerí, porque no va a durar un año”, declaró. Cabe recordar que el político dejará ese cargo el 28 de julio de 2026.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Leslie Stewart, Fernando Armas y Carlos Álvarez indignados con las autoridades peruanas tras atentado contra Agua Marina

lr.pe

¿Por qué Fernando Armas decidió no imitar más a los últimos presidentes peruanos?

Las imitaciones que Fernando Armas hacía de expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García o Alberto Fujimori siempre generaban un sinfín de carcajadas entre los televidentes. Sin embargo, en los últimos años, esta figura cambió, y el humorista explicó el motivo.

“A partir de (Pedro) Castillo sucedió un evento, donde niños y personas empezaron a repeler la imitación que hacía sin que yo sea el original. Con Dina de la misma manera”, explicó Armas en el pódcast ‘Otro mood’ señalando que la gente ahora rechaza estas imitaciones por tratarse de mandatarios muy impopulares.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

El cómico también recordó aquellas épocas gloriosas en la que sus imitaciones a presidentes eran muy celebradas. “Ya no se puede estar imitando. Antes imitaba a un Toledo que, con todo su engolamiento de voz, caminar, podía tener algo de gracia. Un Alan con su verborrea, un Fujimori con su sarcasmo. Ahora ya no se puede imitar políticos, personajes ricos, no solo en su manera de hablar, sino en sus características para hacer reír. Yo ahora no me representó como imitador”, declaró el exjurado de 'Yo soy', de 60 años.

Notas relacionadas
Leslie Stewart, Fernando Armas y Carlos Álvarez indignados con las autoridades peruanas tras atentado contra Agua Marina

Leslie Stewart, Fernando Armas y Carlos Álvarez indignados con las autoridades peruanas tras atentado contra Agua Marina

LEER MÁS
Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

LEER MÁS
Fernando Armas cuenta el insólito vínculo que tuvo con la UNI durante año y medio: "tenía que aguantar"

Fernando Armas cuenta el insólito vínculo que tuvo con la UNI durante año y medio: "tenía que aguantar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

LEER MÁS
Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

LEER MÁS
Rosa Fuentes reaparece y expone cuál es su verdadera relación con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo: "Todo perfecto"

Rosa Fuentes reaparece y expone cuál es su verdadera relación con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo: "Todo perfecto"

LEER MÁS
Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: “Me cambió la vida”

Imitador de Enmanuel Noir en ‘Yo soy’ llora al contar que lo están contratando y podrá construirle una casa a su madre: “Me cambió la vida”

LEER MÁS
Susana Alvarado expone detalles poco conocidos de su relación con Paco Bazán: “Es mi primera vez de muchas cosas”

Susana Alvarado expone detalles poco conocidos de su relación con Paco Bazán: “Es mi primera vez de muchas cosas”

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Perú compite con nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025: Machu Picchu busca ser la mejor atracción del mundo por séptima vez

Asesinan a chofer y copiloto de combi con ruta Chepén-Lurín cuando terminaban su última jornada

Espectáculos

Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

Rosa Fuentes reaparece y expone cuál es su verdadera relación con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo: "Todo perfecto"

Susana Alvarado expone detalles poco conocidos de su relación con Paco Bazán: “Es mi primera vez de muchas cosas”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Manifestantes llevan detenidos más de 24 horas, entre ellos uno con discapacidad

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025