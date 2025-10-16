Colectivo confirmaron que la protesta continúa este 16 de octubre. Foto: La República

Colectivo confirmaron que la protesta continúa este 16 de octubre. Foto: La República

La violencia policial durante la manifestación del 15 de octubre provocó la muerte de una persona y dejó decenas de heridos. Eduardo Ruiz Sanz (32), murió al recibir un impacto de bala disparado presuntamente por un policía vestido de civil. Además, Luis Reyes Rodríguez (28) se encuentra en coma tras recibir el golpe de un objeto en la cabeza.

Tras estos hechos, diversos colectivos se pronunciaron condenando lo sucedido y anunciaron próximas acciones.

¿Hay marcha hoy 16 de octubre tras el asesinato de Eduardo Ruiz? Esto respondieron los colectivos

Manifestantes y amigos del fallecido Ruiz Sanz anunciaron que la medida de protesta continuará este jueves 16 de octubre y se trata de un "paro indefinido". Si bien, los familiares no realizaron declaraciones, pasaron la noche en los exteriores del hospital Arzobispo Loayza realizando una vigilia.

En las redes la mayoría de comentarios también respaldan que continúe la medida. “La marcha seguirá hasta sacar a Jerí” y “A marchar hasta que Jerí renuncie al cargo”, se lee.

Autoridades como la congresista Susel Paredes también expresó su rechazo en su cuenta de X. Informó que se ha sumado a la moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso. "Necesitamos un cambio no continuismo. El mismo régimen con otra cara no ha hecho más que agravar la crisis", escribió.