HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Ministro del Interior Vicente Tiburcio condenó la marcha nacional: "Es un atentando contra la PNP"

El nuevo representante del Mininter criticó el actuar de los manifestantes asegurando que la Policía Nacional fue atacada durante las manifestaciones. "Tenemos un evento violento", manifestó.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior criticó a manifestantes de la marcha. Foto: Composición LR
Vicente Tiburcio, ministro del Interior criticó a manifestantes de la marcha. Foto: Composición LR

Vicente Tiburcio, el nuevo ministro del Interior del recién inaugurado gabinete de José Jerí, se refirió a la marcha nacional del miércoles 15 de octubre en contra del Gobierno que reunió a cientos de personas en la avenida Abancay. El excomandante de la PNP y exGEIN condenó los hechos reportados durante la multitudinaria manifestación, y según declaró, se trató de un atentado en contra de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"La Policía está siendo atacada, mientras han salido a protegerlos, acompañarlos a todos los ciudadanos para que puedan desarrollar de forma pacífica esta marcha. (...) Les dijimos marchen sin violencia, protesten sin causar daños a la propiedad pública o privada, pero este es un atentado hacia la vida de mis policías", manifestó Tiburcio señalando que la PNP no "entró en provocaciones" durante la marcha.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ministro del Interior Vicente Tiburcio critica a manifestantes

El representante del Mininter también tuvo fuertes palabras hacia los manifestantes, debido a que los calificó como "vándalos" que, de acuerdo a él, no tenían la intensión de marchar pacíficamente. "A estas personas que ya son vándalos. (...) Esto es algo que va más allá de un ciudadano que quiere marchar pacíficamente, esto ya es un atentando contra los policías", declaró.

De esa manera, resaltó su apoyo total hacia el comando policial señalando que está para defenderlos y denominó a la marcha nacional como "violenta". "Aquí yo estoy para defender a mis policías, lamento lo que está pasando. De acuerdo al reporte que tenemos, hay 33 policías heridos en el Hospital Central de la PNP. (...) Cómo ustedes verán tenemos un evento violento donde están siendo atacados", criticó.

Notas relacionadas
Cómo va la marcha EN VIVO: reportan varios heridos tras enfrentamientos entre la PNP y manifestantes

Cómo va la marcha EN VIVO: reportan varios heridos tras enfrentamientos entre la PNP y manifestantes

LEER MÁS
¿Hay paro en Lima hoy 15 de octubre? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada

¿Hay paro en Lima hoy 15 de octubre? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada

LEER MÁS
Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven falleció tras disparo de bala por presunto policía en Plaza Francia durante marcha contra gobierno de José Jerí

Joven falleció tras disparo de bala por presunto policía en Plaza Francia durante marcha contra gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Cómo va la marcha EN VIVO: reportan varios heridos tras enfrentamientos entre la PNP y manifestantes

Cómo va la marcha EN VIVO: reportan varios heridos tras enfrentamientos entre la PNP y manifestantes

LEER MÁS
José Jerí dice que solo hay un civil herido, pero la prensa registra al menos siete víctimas de la represión policial

José Jerí dice que solo hay un civil herido, pero la prensa registra al menos siete víctimas de la represión policial

LEER MÁS
General Víctor Canales resultó herido por perdigón disparado por la PNP durante protestas en la Av. Abancay

General Víctor Canales resultó herido por perdigón disparado por la PNP durante protestas en la Av. Abancay

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Ernesto Álvarez: "No puede ser primer ministro alguien que detesta al 95% del Perú"

Rosa María Palacios sobre Ernesto Álvarez: "No puede ser primer ministro alguien que detesta al 95% del Perú"

LEER MÁS
Artistas escénicos y cineastas en la marcha nacional: "Jerí es la continuidad de Boluarte"

Artistas escénicos y cineastas en la marcha nacional: "Jerí es la continuidad de Boluarte"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025