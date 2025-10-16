Ministro del Interior Vicente Tiburcio condenó la marcha nacional: "Es un atentando contra la PNP"

Vicente Tiburcio, el nuevo ministro del Interior del recién inaugurado gabinete de José Jerí, se refirió a la marcha nacional del miércoles 15 de octubre en contra del Gobierno que reunió a cientos de personas en la avenida Abancay. El excomandante de la PNP y exGEIN condenó los hechos reportados durante la multitudinaria manifestación, y según declaró, se trató de un atentado en contra de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"La Policía está siendo atacada, mientras han salido a protegerlos, acompañarlos a todos los ciudadanos para que puedan desarrollar de forma pacífica esta marcha. (...) Les dijimos marchen sin violencia, protesten sin causar daños a la propiedad pública o privada, pero este es un atentado hacia la vida de mis policías", manifestó Tiburcio señalando que la PNP no "entró en provocaciones" durante la marcha.

Ministro del Interior Vicente Tiburcio critica a manifestantes

El representante del Mininter también tuvo fuertes palabras hacia los manifestantes, debido a que los calificó como "vándalos" que, de acuerdo a él, no tenían la intensión de marchar pacíficamente. "A estas personas que ya son vándalos. (...) Esto es algo que va más allá de un ciudadano que quiere marchar pacíficamente, esto ya es un atentando contra los policías", declaró.

De esa manera, resaltó su apoyo total hacia el comando policial señalando que está para defenderlos y denominó a la marcha nacional como "violenta". "Aquí yo estoy para defender a mis policías, lamento lo que está pasando. De acuerdo al reporte que tenemos, hay 33 policías heridos en el Hospital Central de la PNP. (...) Cómo ustedes verán tenemos un evento violento donde están siendo atacados", criticó.