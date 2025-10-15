Conoce por qué se planea declarar un feriado más en el Perú y que fecha de octubre sería. | Foto: composición LR/IA

Conoce por qué se planea declarar un feriado más en el Perú y que fecha de octubre sería. | Foto: composición LR/IA

¿Tendremos un nuevo feriado no laborable en octubre? Una nueva propuesta del Congreso busca ampliar el calendario nacional del Perú de 16 a 17 días libres oficiales. La iniciativa, presentada por el partido Alianza para el Progreso, es declarar la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca como fecha no laborable. De ser aprobado, los trabajadores del sector público y privado disfrutarían de un descanso adicional, con los mismos derechos y beneficios que contempla la ley para las demás celebraciones nacionales.

El objetivo es rendir homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca que, cada año, convoca a miles de peregrinos en Piura. Además, el proyecto destaca que el reconocimiento oficial de la fecha fortalecería el turismo religioso y dinamizaría la economía local, beneficiando al comercio y los servicios en la región.

TE RECOMENDAMOS NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué día de octubre sería feriado nacional?

El día que se propone como feriado nacional no laborable es el 13 de octubre, fecha en la que se conmemora la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca. Aunque actualmente esta jornada ya es no laborable en la región Piura, el proyecto busca que sea reconocida oficialmente en todo el territorio nacional, otorgando así el mismo beneficio a trabajadores de los sectores público y privado en el resto del país.

De acuerdo con el proyecto presentado por el congresista Idelso Manuel García Correa, la propuesta busca “promover la unidad nacional, así como fomentar el turismo y la reactivación económica en todo el Perú". Según se lee en el documento presentado por el partido Alianza para el Progreso, esta festividad religiosa "reúne cada año a cerca de 100 mil fieles, lo que demuestra su gran alcance y trascendencia más allá de la región Piura".