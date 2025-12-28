HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     
Política

José Jerí cambia de postura y asegura que "ganará la batalla a la delincuencia"

Inicialmente, en un rueda de prensa tras el Conasec 2025, el mandatario reconoció que, "por tema de tiempo", no logrará ganar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

José Jerí cambia de postura y asegura que "ganará la batalla a la delincuencia". Foto: Conasec
José Jerí cambia de postura y asegura que "ganará la batalla a la delincuencia". Foto: Conasec

José Jerí cambió de discurso y ahora asegura que "acabará con la delincuencia", pese a que tan solo días antes indicó que ello no sería posible durante los meses que le quedan de gobierno por una cuestión de tiempo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Somos optimistas de que vamos a poder acabar con la delincuencia si seguimos el plan que vamos a presentar. Un plan que no es de un ministerio, un plan multisectorial", indicó y anunció que las primera semanas de enero el Gobierno presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

Indicó que el plan se basa en una fórmula que debió haberse aplicado antes, en referencia al plan Bratton. "Para mí, es un plan muy potente que sigue la metodología de trabajo del ya no vigente plan de seguridad ciudadana 2013-2014", refirió.

Si bien se trata de un anuncio positivo para la ciudadanía, días antes, el 22 de diciembre último, el jefe de Estado adelantó que no "ganaría la lucha contra la inseguridad por factor tiempo".

"Los resultados no son todavía los que estamos buscando. Un Gobierno tiene que ser consiente de sus limitaciones. Estamos encaminados, pero aún nos falta conseguir los resultados que el país está buscando No estamos en cuatro paredes pensando que todo está de maravilla", manifestó tras la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025.

Las actuales medidas contra la inseguridad y sus cuestionamientos

Ambas declaraciones se dan en un escenario en que las propuestas presentadas por el gobierno de Jerí para frenar la criminalidad han sido cuestionadas.

Una de esas iniciativas es crear el delito de revelación de información reservada relacionadas a investigaciones penales y actuaciones policiales. Una norma que, en la práctica, criminalizaría la difusión de información de interés público y censuraría a la prensa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

La ANP consideró que la iniciativa va directamente contra el periodismo de investigación porque "criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas. Atentando, además, con el secreto profesional".

Por otro lado, otra de las cuestionadas medidas fue la implementación del estado de emergencia en Lima y Callao.

Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre de este año. Poco tiempo después, el 21 de octubre, ordenó estado de emergencia por un periodo inicial de 30 días debido al incremento de la criminalidad y la inseguridad. La medida fue anunciada en un corto mensaje a la Nación, el primero del mandatario, con una duración de apenas 46 segundos. Posteriormente, el 21 de noviembre el estado de emergencia se aplazó por 30 días más.

Notas relacionadas
José Jerí alineado con el Congreso: las leyes que aprobó sin mayores observaciones

José Jerí alineado con el Congreso: las leyes que aprobó sin mayores observaciones

LEER MÁS
"No responden": José Jerí contestó así a mensaje que pedía ayuda para paciente de Essalud

"No responden": José Jerí contestó así a mensaje que pedía ayuda para paciente de Essalud

LEER MÁS
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

LEER MÁS
César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

LEER MÁS
Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Vladimir Cerrón y Carlos Álvarez

JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Vladimir Cerrón y Carlos Álvarez

LEER MÁS
Designan a generales Revoredo y Moreno para reforzar la lucha contra el crimen

Designan a generales Revoredo y Moreno para reforzar la lucha contra el crimen

LEER MÁS
Congresistas cambian de partido para las elecciones 2026: más de 30 buscan reelección con otras camisetas políticas

Congresistas cambian de partido para las elecciones 2026: más de 30 buscan reelección con otras camisetas políticas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025