José Jerí cambia de postura y asegura que "ganará la batalla a la delincuencia". Foto: Conasec

José Jerí cambió de discurso y ahora asegura que "acabará con la delincuencia", pese a que tan solo días antes indicó que ello no sería posible durante los meses que le quedan de gobierno por una cuestión de tiempo.

"Somos optimistas de que vamos a poder acabar con la delincuencia si seguimos el plan que vamos a presentar. Un plan que no es de un ministerio, un plan multisectorial", indicó y anunció que las primera semanas de enero el Gobierno presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Indicó que el plan se basa en una fórmula que debió haberse aplicado antes, en referencia al plan Bratton. "Para mí, es un plan muy potente que sigue la metodología de trabajo del ya no vigente plan de seguridad ciudadana 2013-2014", refirió.

Si bien se trata de un anuncio positivo para la ciudadanía, días antes, el 22 de diciembre último, el jefe de Estado adelantó que no "ganaría la lucha contra la inseguridad por factor tiempo".

"Los resultados no son todavía los que estamos buscando. Un Gobierno tiene que ser consiente de sus limitaciones. Estamos encaminados, pero aún nos falta conseguir los resultados que el país está buscando No estamos en cuatro paredes pensando que todo está de maravilla", manifestó tras la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025.

Las actuales medidas contra la inseguridad y sus cuestionamientos

Ambas declaraciones se dan en un escenario en que las propuestas presentadas por el gobierno de Jerí para frenar la criminalidad han sido cuestionadas.

Una de esas iniciativas es crear el delito de revelación de información reservada relacionadas a investigaciones penales y actuaciones policiales. Una norma que, en la práctica, criminalizaría la difusión de información de interés público y censuraría a la prensa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

La ANP consideró que la iniciativa va directamente contra el periodismo de investigación porque "criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas. Atentando, además, con el secreto profesional".

Por otro lado, otra de las cuestionadas medidas fue la implementación del estado de emergencia en Lima y Callao.

Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre de este año. Poco tiempo después, el 21 de octubre, ordenó estado de emergencia por un periodo inicial de 30 días debido al incremento de la criminalidad y la inseguridad. La medida fue anunciada en un corto mensaje a la Nación, el primero del mandatario, con una duración de apenas 46 segundos. Posteriormente, el 21 de noviembre el estado de emergencia se aplazó por 30 días más.