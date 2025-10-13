En su videocolumna semanal, el periodista César Hildebrandt lanzó una dura crítica contra el presidente José Jerí y el actual Congreso, a los que calificó como parte de una “alianza mafiosa” que busca perpetuarse en el poder. Hildebrandt cuestionó la legitimidad y el perfil del mandatario, recordando el caso que lo vincula a una denuncia por violación y que terminó archivada de manera exprés.

"El nuevo presidente es José Jerí, el hombre de la campal borrachera que terminó en una violación, que con un bividí suyo, colgado de la silla, estaba cerca de la víctima. Ese era el hombre perfecto para que el Congreso del hampa siga gobernando. José Jerí como el hombre que va a Palacio y Rospigliosi como presidente del Congreso son el dúo dinámico de la mafia", sostuvo.

Además, Hildebrandt retrató a Jerí como un político sin rumbo ni ética. El periodista comparó su gestión con la de su antecesora, Dina Boluarte, y cuestionó tanto su comportamiento personal como su patrimonio. Según Hildebrandt, Jerí encarna a un “arribista” dispuesto a todo por el poder, con un historial de misoginia, que se pudo evidenciar también en los tuits que se hicieron virales en redes sociales; presunto tráfico de influencias y un sospechoso incremento patrimonial que “no tiene justificación”.

"La señora que iba a Palacio vivía en el delirio y ahora el señor que está le sigue los pasos (...) hoy se reunió con los gobernadores sin agenda ni propósito. El señor Jerí es un misógino que cree que a las mujeres se les convence con una tarjeta de crédito y que sin embargo, parece haberle pedido dinero a la empresaria Blanca Ríos para empujar un proyecto que pasaba por la Comisión de Economía cuando él la presidió. Su incremento patrimonial de 100 mil a 1 millón de soles no tiene justificación (...) todo ese enriquecimiento sospechoso combina con la personalidad de un arribista que consume pornografía y que está dispuesto a cualquier tentación incluido el tráfico de influencias", refirió.

"La señora que iba a Palacio ahora está en su casa, será inolvidable su despedida de locura hablando a la medianoche del país que solo existía en su cabeza. Fue el discurso de Hermelinda Linda, el adiós de la bruja del 71, solo faltó la encoba. Los que la usaron como servidora, siguen en el Congreso del hampa y ya están haciendo lo mismo con el sucesor, un señor que estudió para pobre diablo y sacó las más altas notas", agregó.