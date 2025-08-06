Fiscalía pide 22 años y 8 meses contra congresista José Luna Gálvez por presuntamente liderar organización criminal
También piden más de 16 años de prisión contra su hijo José Luna Morales; mientras que 26 años para los exconsejeros del CNM Guido Águila y Sergio Noguera.
- Elecciones 2026: ¿quiénes serían los precandidatos a la presidencia del Perú?
- Patricia Benavides: JNJ da plazo hasta hoy a Delia Espinoza para reponerla como fiscal suprema
José Luna Gálvez es investigado por el delito de organización criminal y cohecho. Foto: Congreso.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada pidió 22 años y 8 meses contra José Luna Gálvez por organización criminal y cohecho ; mientras que para su hijo José Luna Morales se solicita 16 años y 4 meses, en el marco del caso 'Los Gángsters de la Política'.