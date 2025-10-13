HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rosa María Palacios ante falta de gabinete: “Jerí no puede hacer nada jurídicamente válido sin un refrendo ministerial”

En ‘Sin guion’, Rosa María Palacios cuestionó la legitimidad y eficacia del nuevo presidente de la República, José Jerí. Sin gabinete, con escándalos a cuestas y operativos mediáticos, su Gobierno arranca entre dudas y controversias.


RMP arremete contra el presidente Jerí por no definir aún su gabinete. Foto: composición LR
En la última edición del programa ‘Sin guion’, Rosa María Palacios empezó haciendo un análisis de las actitudes del nuevo presidente de la República, José Jerí, quien estaría aplicando nuevas estrategias de comunicación, como hacer transmisiones en vivo desde su cuenta de TikTok y, asimismo, “imitando al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele”. Como se sabe, Jerí este fin de semana lideró operativos en los penales Castro Castro, Ancón I y otros más, lo que “da la impresión de que se encuentra comprometido en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que está desangrando a nuestro país”. Sin embargo, para la periodista, “esto no funciona ni basta y más eficiente sería que el presidente nombre un gabinete”.

Además, Palacios hizo énfasis en el hecho de que aún no hay ningún gabinete conformado desde hace cuatro días, lo cual hace nulos los actos del presidente, ya que estos necesitan refrendo ministerial. “El señor Jerí no puede hacer nada jurídicamente válido sin un gabinete ministerial (...) Los ministros que han estado supuestamente ejerciendo sus labores este fin de semana no pueden firmar nada porque no han jurado ante él. Esto es usurpación de funciones”, concluyó la conductora de ‘Sin guion’.

lr.pe

Por otro lado, la periodista no dejó de mencionar el cuestionable accionar del nuevo jefe de Estado peruano, quien fue puesto al descubierto en estos últimos días por sus polémicos tuits, y sobre todo al haber dejado de seguir en sus redes a cientos de mujeres relacionadas con el mundo de la pornografía. “Todo el fin de semana, nuestro presidente ha sido el hazmerreír del planeta”, refutó Rosa María. Pero esto no sería todo, ya que Palacios recordó el paso de José Jerí por el Congreso. “Nuestro presidente participó en la votación de todas las leyes procrimen organizado, prominería ilegal, etcétera, lo que demuestra que no tiene un ánimo anticrimen (...) Y lo más importante es que él fue el congresista encargado de emitir el informe que exonera a Dina Boluarte de toda responsabilidad por las 50 muertes, y es así como se ganó la confianza del pacto de facto", agregó.  

En consiguiente, Rosa María Palacios concluyó que, a pesar de todos los antecedentes con los que cuenta José Jerí, entre ellos la denuncia por violación sexual que fue archivada recientemente por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, el nuevo presidente de la República sería más que conveniente para el pacto corrupto (Fujimori y Acuña). “Ojalá usaran esa misma vara para todos los demás… Así están las cosas en el Perú al día de hoy”, refutó y cerró el tema la periodista.  

