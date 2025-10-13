HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Política

José Jerí acepta renuncia de todo el Gabinete Boluarte: oficialmente no tiene ningún ministro

José Jerí formalizó la renuncia de los 18 ministros del gabinete de Eduardo Arana y, a casi una semana de asumir el cargo, aún no designa ni un premier ni un nuevo equipo ministerial.

José Jerí cumple 4 días al mando de la Presidencia sin tomar juramentación de un premier o gabinete completo. Foto: Presidencia
José Jerí cumple 4 días al mando de la Presidencia sin tomar juramentación de un premier o gabinete completo. Foto: Presidencia

El Gobierno de José Jerí quedó oficialmente sin ministros. El mandatario aceptó la renuncia de los 18 integrantes del gabinete presidido por Eduardo Arana, entre ellos los titulares de Economía, Defensa, Justicia y Salud. La medida fue publicada en El Peruano y confirma que, a la fecha, ninguna cartera cuenta con autoridad designada. La situación deja al Ejecutivo en un estado de parálisis política y administrativa.

Han pasado cuatro días desde que Jerí asumió la presidencia y no ha designado ni a un primer ministro ni a un solo integrante de su gabinete. El mandatario prometió una conformación “de amplia base”, sin congresistas ni exministros de Dina Boluarte, pero hasta el momento no hay avances visibles. Esta demora profundiza la crisis institucional y revela la falta de un plan claro para enfrentar la transición.

lr.pe

De acuerdo con la Constitución, los actos presidenciales deben ser refrendados por un ministro; sin embargo, el Ejecutivo se encuentra sin ninguno. Esto pone en duda la validez de las decisiones que Jerí pueda tomar mientras no complete su gabinete. Especialistas advierten que el país está ante un escenario de vacío de poder y de riesgo legal para las resoluciones del Gobierno, que podrían carecer de sustento jurídico.

Desde su juramentación, José Jerí ha insistido en que busca un gabinete “técnico, plural y sin intereses políticos”. No obstante, la falta de resultados ha generado creciente preocupación incluso dentro del Congreso, donde varias bancadas reclaman definiciones urgentes. La incertidumbre se extiende, y el nuevo presidente parece repetir el mismo error que criticó de su antecesora: gobernar sin un equipo que sostenga sus decisiones.

José Jerí se reunió con gobernadores regionales para trazar acciones del Gobierno, pero continúa sin Gabinete

En horas de la tarde, José Jerí se reunió en Palacio de Gobierno con gobernadores regionales buscando respaldo político, justo cuando su gobierno está sin gabinete. En esas reuniones, el presidente ha prometido apoyo y coordinación en las obras proyectadas para cada región, con la intención de consolidar apoyo territorial para su gestión aún incompleta.

A pesar de estas maniobras de acercamiento, Jerí continúa sin anunciar los nombres que integrarán su equipo ministerial ni la elección del premier. Esa omisión genera críticas de sectores políticos y sociales, pues el respaldo que busca podría perder fuerza si no presenta un gabinete visible y funcional.

Los gobernadores expresan su preocupación ante la ausencia de ministros que defiendan sus intereses ante el gobierno nacional. Reclaman certezas sobre inversiones, plazos y políticas regionales, enfatizando que el vacío en el Ejecutivo merma la capacidad de diálogo y de acción concreta en sus jurisdicciones.

