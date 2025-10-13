¿Busca un nuevo aliado? Wilfredo Oscorima respalda a José Jerí y llama "caviares" a quienes protestan

Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, alertó a José Jerí que "se oyen tambores de golpe de Estado" que buscan la "dimisión del presidente". Además, aprovechó en minimizar las protestas y calificó de "caviares" a quienes las convocan.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Oscorima, quien fue un constante defensor de Dina Boluarte, brindó esas palabras durante la reunión en Palacio con el mandatario y otros gobernadores regionales.

TE RECOMENDAMOS SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Usted al inicio de sus palabras, presidente, decía que el país hoy más que nunca requiere unidad, requiere paz y tranquilidad y por ello, vengo con una reflexión a su persona. Hoy se oyen tambores de golpe de Estado, golpe de Estado a la institucionalidad, a la democracia. Están saliendo en los medios los voceros de los "caviares" gestando el caos, la violencia, qué quieren estos, quieren la dimisión del presidente".

PUEDES VER: Rafael López Aliaga anuncia que renunciará a alcaldía de Lima para postular a la Presidencia del Perú

Tras finalizar la reunión, los gobernadores brindaron declaraciones a la prensa. Oscorima insistió en no respaldar las protestas e hizo público su respaldo a la actual gestión.

"Hoy más que nunca el país requiere unidad para resolver problemas. Por ello, es que los gobernadores hemos venido a saludar al presidente y darle nuestro respaldo a su gestión. Estos últimos días, estamos escuchando voceros de distantitas organizaciones querer hacer organizaciones para desestabilizar el gobierno, la institucionalidad, la democracia. A ellos les digo que no queremos volver más a la violencia ni al terrorismo. Por tanto, hago un llamado a fin de que depongas los intereses partidarios y nos mantengamos en paz y unidos para derrotar la delincuencia y pobreza", declaró.

PUEDES VER: Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Wilfredo Oscorima también fue aliado de Dina Boluarte

En febrero de este 2025, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se pronunció sobre su relación con la entonces presidenta de la República, Dina Boluarte. A su salida del foro "Oportunidades de Inversión para proyectos en la Mancomunidad Regional de Los Andes", Oscorima aseguró que mantiene una relación de cercanía con la jefa de Estado.

"La presidenta es una persona muy buena, apoya la gestión en todo el país, tanto a los gobernadores regionales como a los alcaldes. De modo que no tengo por qué molestarme. (…) Soy su Wayki", declaró a Canal N, utilizando el característico término quechua (que significa "hermano" o "amigo cercano") con el que la mandataria se refirió a él en su momento.

También aprovechó la ocasión para pronunciarse luego de que su nombre ha estado vinculado a las indagaciones en curso sobre el caso Rolex. A inicios de este año, la Fiscalía formalizó la investigación en su contra por presuntamente ingresar manera ilegal relojes marca Rolex y joyas de lujo que, posteriormente, "prestó" a la presidenta Dina Boluarte.