José Jerí busca ganar respaldo de gobernadores regionales, pero sigue sin conformar su gabinete

A cuatro días de asumir el cargo, recién se aceptó la renuncia de todos los ministros que conformaban el gabinete de Dina Boluarte. Algunos había hecho pública su renuncia a través de un documento a presidencia; sin embargo, recién esta nota se hizo oficial con su publicación en la edición extraordinaria de El Peruano. Técnicamente, a partir de este momento, José Jerí ya no cuenta con ningún ministro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En tanto, el presidente intentó proyectar actividad desde Palacio de Gobierno y aseguró que en los próximos días presentará a su primer gabinete ministerial, integrado según dijo por “profesionales independientes”. El mandatario busca así dar excusas en medio de la incertidumbre política que genera la ausencia de ministros, en un contexto de crisis institucional y desconfianza ciudadana heredada del gobierno de Boluarte.

TE RECOMENDAMOS SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En medio de la incertidumbre, el mandatario convocó a quince gobernadores regionales a una reunión de trabajo en la Sala Túpac Amaru. El encuentro fue presentado como un gesto de articulación entre el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, aunque en la práctica más daba la apariencia de un intento de llenar el vacío político que deja la ausencia de ministros de cara a la población.

Durante la reunión, Jerí reiteró que “el país no puede parar” y, "bajo un sentido altísimo de responsabilidad", agradeció la presencia de las autoridades regionales reunidas en Palacio.

Además, anunció que volverá a reunirse con los gobernadores regionales el lunes 20 de octubre a las 10 de la mañana para conversar sobre puntos para combatir al delincuencia y que el martes 14 a las 7 de la mañana sostendrá un encuentro con los alcaldes distritales por el mismo tema, en el que estará presente el ahora alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

El jefe de Estado insistió en que su gobierno buscará coordinar directamente con las regiones para no interrumpir los proyectos en marcha. Sin embargo, la principal preocupación de los gobernadores no fue la agenda de obras, sino la incertidumbre política.

Por su lado, la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, reveló que los asistentes recomendaron al presidente conformar un gabinete que garantice estabilidad y gobernabilidad. “Hemos hecho recomendaciones para que elija bien a sus ministros (...) queremos que este gobierno salga adelante, porque el triunfo de este gobierno de transición es el desarrollo de nuestros pueblos”, señaló tras la reunión.

En esa misma línea, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Fabián Noriega, propuso sostener una reunión técnica con el futuro gabinete el próximo 21 de octubre, fecha que, de momento, sigue en el aire. "Esto va a ser muy determinante para nosotros, porque el nuevo gabinete tiene que entender que todo lo avanzado en vez de paralizar, debe correr todavía más", sostuvo.

Pese al discurso de coordinación, en el propio entorno de Jerí persisten los vetos, presiones y pugnas internas. Diversas fuentes consultadas en Palacio señalaron que los principales obstáculos para anunciar el gabinete provienen de disputas entre asesores cercanos y dirigentes de Somos Perú, partido con el cual llegó al Congreso.

Asimismo, la influencia del entorno político de la exdirigente Patricia Li Sotelo, presidenta del partido, ha generado muchos comentarios en redes sociales. En declaraciones a la prensa, Nora Bonifaz, una de las fundadoras de la organización, calificó al presidente como “un títere”, y aseguró que “no tiene autonomía y que su gobierno responde a compromisos internos más que al mandato popular”.

A las pugnas partidarias se sumaron los episodios poco transparentes que rodearon la jornada. En la mañana, un vehículo de alta gama, específicamente del modelo Mercedes-Benz GLE 400, ingresó a Palacio de Gobierno. La camioneta estaría vinculada al hijo de un empresario investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto, lo que levantó sospechas sobre posibles reuniones informales o presiones en torno a los nombramientos.

Es importante recalcar también que pese a no tener ministros juramentados, Jerí encabezó la noche anterior un megaoperativo policial en el penal Castro Castro, al que le puso como nombre 'Ciclón', en el que participaron agentes de la Policía Nacional y personal del INPE. El mandatario se presentó en el lugar con chaleco antibalas y rodeado de cámaras. Además, imitó forzosamente fotos al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Recordemos que según el artículo 120 de la Constitución, “son nulos los actos del presidente de la República que no estén refrendados por el ministro competente”. Es decir que la falta de un gabinete impide que el Ejecutivo emita decisiones formales, pues requieren el refrendo de un ministro para tener validez legal.

Desde el Congreso también hubo reacciones. Legisladores como Ernesto Bustamante pidieron paciencia para el presidente. "Yo creo que cuando esté listo (designará su gabinete ministerial), no hay ningún plazo para que se nombre un nuevo gabinete (...) Mal haría en nombrar un gabinete con alguien que no es idoneo. Si esto demora dos días más o dos semanas más, pues adelante", puntualizó.

Otros, en cambio, cuestionaron la inacción. La congresista Susel Paredes fue más directa. “El presidente, sabe también que si no le da gusto a los otros partidos, mañana lo vacan", señaló criticando la fragilidad política que enfrenta Jerí ante un Parlamento fragmentado.

A las críticas políticas se suman los cuestionamientos ciudadanos. En redes sociales, los hashtags #PorEstosNo, #Pajerí y #Violador se mantuvieron entre las tendencias de estos días lo que muestra cómo observa la ciudadanía a este nuevo gobierno interino.

Por ahora, la presidencia de José Jerí transita entre gestos y promesas. Sin ministros y con presiones crecientes de los partidos que lo respaldaron, su gobierno aún no logra mostrar rumbo ni equipo.