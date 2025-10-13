HOYSuscripcion LR Focus

Política

Alcaldes y gobernadores renuncian para postular a las Elecciones 2026 EN VIVO: la lista de autoridades que dejan sus cargos

A pocas horas del plazo límite establecido por el JNE, diversas autoridades regionales y municipales presentaron su renuncia para tentar un cargo en las Elecciones de 2026. Entre ellos figuran Rafael López Aliaga y César Acuña, quienes dejan la alcaldía de Lima y el Gobierno Regional de La Libertad, respectivamente.

Gobernadores y alcaldes tienen como fecha límite este 13 de octubre para presentar su renuncia con miras a las Elecciones 2026. Foto: composición LR
El mapa político del país empieza a acomodarse con miras a las Elecciones 2026. Este lunes 13 de octubre, varios alcaldes y gobernadores regionales deberán oficializar su renuncia para poder inscribirse como candidatos, tal como exige el cronograma del JNE. El caso más mediático es el de Rafael López Aliaga, quien deja la alcaldía de Lima luego de casi dos años en el cargo, pese a haber prometido que no participaría en los comicios presidenciales.

César Acuña también siguió el mismo camino. El líder de Alianza para el Progreso (APP) presentó su dimisión como gobernador de La Libertad para volver a intentar llegar a Palacio de Gobierno. Con ambos anuncios, se confirma que la contienda electoral del 2026 tendrá nuevamente a viejos rostros de la política nacional.

Alcaldes y gobernadores renuncian hacia Elecciones 2026 ÚLTIMAS NOTICIAS

13:29
13/10/2025

Rafael López Aliaga confirma su renuncia a la Municipalidad de Lima

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, anunció que presentará su renuncia al cargo este 13 de octubre a las 3:00 p. m. En su discurso acusó un impulso espiritual, relacionado con un mensaje que, dijo, recibió tras un intento de atentado, y justificó su decisión también en la supuesta falta de personas capaces de gobernar mejor que él. Según la normativa municipal, quien asumiría temporalmente la alcaldía sería el teniente alcalde Renzo Reggiardo, mientras el Concejo Metropolitano gestiona la vacancia y elige al reemplazo. Lee la nota aquí.

13:08
13/10/2025

César Acuña renuncia al cargo de gobernador regional de La Libertad

César Acuña formalizó su renuncia al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la Presidencia en las Elecciones 2026, mediante un comunicado en el que enfatiza su compromiso en la lucha contra la corrupción y en elevar la calidad de vida de los peruanos. A pesar de que su gestión regional ha sido cuestionada por obras inconclusas y señalamientos sobre uso político del aparato estatal, Acuña mantiene su aspiración presidencial. Lee la nota completa aquí

Comunicado de César Acuña sobre su renuncia al cargo de Gobernador Regional de La Libertad. Foto: difusión

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
