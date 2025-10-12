Elecciones 2026: Este lunes 13 de octubre vence el plazo para que altos funcionarios que quieran postular renuncien a sus cargos

Este lunes 13 de octubre vence el plazo para que altos funcionarios que quieran postular renuncien a sus cargos

Este lunes 13 de octubre vence el plazo para que altos funcionarios que quieran postular renuncien a sus cargos

El próximo lunes 13 de octubre vence el plazo para que los altos funcionarios que decidan postular en las Elecciones Generales 2026 renuncien a sus cargos, según estableció el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los puestos incluyen el presidente de la República, ministros, viceministros, alcaldes, gobernador y vicegobernador regional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

A solo un día de que ese plazo se cumpla, aún no hay muchas autoridades que hayan renunciado a su cargo con dicho fin. Sin embargo, la vacancia de Dina Boluarte y la posterior salida de su Gabinete, faculta a quienes fueron sus ministros a poder postular a los próximos comicios.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Juan José Santiváñez, exministro de Justicia, fue el único miembro del gabinete de Boluarte que renunció a su cargo anunciando su interés en postular a las Elecciones 2026. Según contó el exministro en una entrevista a Milagros Leiva, su objetivo es postular al Senado. Si bien ello ya está decidido, aún no anuncia el partido político con el cual se presentará. Indicó que ha tenido varias ofertas y conversaciones, pero esa será una decisión que “tomará al final”.

Además de él, se esperaba la dimisión del ex titular de Salud César Vásquez con el mismo objetivo, pero hasta el 9 de octubre, fecha en la que vacaron a la expresidenta, ello no sucedió.

Aun así, se encargó de informar su decisión respecto a ese tema. La noche de la vacancia, diversos medios de comunicación registraron su salida de Palacio y al ser consultado sobre si iba a postular, Vásquez respondió que sí. “Ministro, ¿va a postular?”, se escuchó a uno de los reporteros. Con una amplia sonrisa y los brazos en el aire haciendo un gesto de “bien” con la mano, César Vásquez respondió “sí”. No dijo más. Subió a un vehículo y se retiró.

Otros miembros del gabinete voceados para una posible candidatura eran José Arista (Economía), Morgan Quero (Educación) y César Sandoval (Transporte).

Si bien Arista no ha brindado declaraciones sobre una eventual postulación, su nombre apareció en una pinta política en Bagua Grande junto a la letra “K” y color naranja de Fuerza Popular.

En tanto, Morgan Quero y César Sandoval no negaron ni afirmaron tener intención de presentarse a las elecciones. Tras su salida del gabinete tampoco han declarado sobre ello.

A nivel alcaldía, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), burgomaestre de Lima, comunicó con anticipación que informará su decisión el mismo día que vence el plazo de la JNE, es decir, el lunes 13. Días antes, el 10 de octubre un hombre armado fue capturado durante un evento de RLA en la avenida Unión del sector Santa María en la parte más alta del distrito de Villa María del Triunfo.

De igual forma, los gobernadores regionales César Acuña, de La Libertad; Jorge Pérez, de Lambayeque y Zósimo Cárdenas, de Junín, tampoco han definido públicamente su decisión.