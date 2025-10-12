HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta
Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta     Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta     Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta     
EN VIVO

🔴 Terrible incendio arrasa con varias viviendas en Pamplona Alta | #EnVivoLR

Política

Elecciones 2026: Este lunes 13 de octubre vence el plazo para que altos funcionarios que quieran postular renuncien a sus cargos

Juan José Santiváñez fue el único ministro de la gestión de Dina Boluarte que dimitió a su cargo indicando que desea participar en los próximos comicios

Este lunes 13 de octubre vence el plazo para que altos funcionarios que quieran postular renuncien a sus cargos
Este lunes 13 de octubre vence el plazo para que altos funcionarios que quieran postular renuncien a sus cargos

El próximo lunes 13 de octubre vence el plazo para que los altos funcionarios que decidan postular en las Elecciones Generales 2026 renuncien a sus cargos, según estableció el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los puestos incluyen el presidente de la República, ministros, viceministros, alcaldes, gobernador y vicegobernador regional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A solo un día de que ese plazo se cumpla, aún no hay muchas autoridades que hayan renunciado a su cargo con dicho fin. Sin embargo, la vacancia de Dina Boluarte y la posterior salida de su Gabinete, faculta a quienes fueron sus ministros a poder postular a los próximos comicios.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: 45 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

lr.pe

Juan José Santiváñez, exministro de Justicia, fue el único miembro del gabinete de Boluarte que renunció a su cargo anunciando su interés en postular a las Elecciones 2026. Según contó el exministro en una entrevista a Milagros Leiva, su objetivo es postular al Senado. Si bien ello ya está decidido, aún no anuncia el partido político con el cual se presentará. Indicó que ha tenido varias ofertas y conversaciones, pero esa será una decisión que “tomará al final”.

Además de él, se esperaba la dimisión del ex titular de Salud César Vásquez con el mismo objetivo, pero hasta el 9 de octubre, fecha en la que vacaron a la expresidenta, ello no sucedió.

Aun así, se encargó de informar su decisión respecto a ese tema. La noche de la vacancia, diversos medios de comunicación registraron su salida de Palacio y al ser consultado sobre si iba a postular, Vásquez respondió que sí. “Ministro, ¿va a postular?”, se escuchó a uno de los reporteros. Con una amplia sonrisa y los brazos en el aire haciendo un gesto de “bien” con la mano, César Vásquez respondió “sí”. No dijo más. Subió a un vehículo y se retiró.

PUEDES VER: José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

lr.pe

Otros miembros del gabinete voceados para una posible candidatura eran José Arista (Economía), Morgan Quero (Educación) y César Sandoval (Transporte).

Si bien Arista no ha brindado declaraciones sobre una eventual postulación, su nombre apareció en una pinta política en Bagua Grande junto a la letra “K” y color naranja de Fuerza Popular.

En tanto, Morgan Quero y César Sandoval no negaron ni afirmaron tener intención de presentarse a las elecciones. Tras su salida del gabinete tampoco han declarado sobre ello.

A nivel alcaldía, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), burgomaestre de Lima, comunicó con anticipación que informará su decisión el mismo día que vence el plazo de la JNE, es decir, el lunes 13. Días antes, el 10 de octubre un hombre armado fue capturado durante un evento de RLA en la avenida Unión del sector Santa María en la parte más alta del distrito de Villa María del Triunfo.

De igual forma, los gobernadores regionales César Acuña, de La Libertad; Jorge Pérez, de Lambayeque y Zósimo Cárdenas, de Junín, tampoco han definido públicamente su decisión.

Notas relacionadas
Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

LEER MÁS
Ministro de Salud no descarta renuncia para postularse a nuevo cargo público: "Lo evaluaré con mi familia el fin de semana"

Ministro de Salud no descarta renuncia para postularse a nuevo cargo público: "Lo evaluaré con mi familia el fin de semana"

LEER MÁS
Elecciones 2026: Congreso mantiene ley seca y reduce a 3 días plazo para publicar encuestas

Elecciones 2026: Congreso mantiene ley seca y reduce a 3 días plazo para publicar encuestas

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

LEER MÁS
José Jerí habría ofrecido el premierato a Raúl Pérez-Reyes: exministro de Boluarte presidiría su Gabinete

José Jerí habría ofrecido el premierato a Raúl Pérez-Reyes: exministro de Boluarte presidiría su Gabinete

LEER MÁS
Ministros de Dina Boluarte renunciaron a su cargo: José Jerí asume un gabinete legalmente vacío y sin capacidad de acción

Ministros de Dina Boluarte renunciaron a su cargo: José Jerí asume un gabinete legalmente vacío y sin capacidad de acción

LEER MÁS
Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

LEER MÁS
A más de 48 horas de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

A más de 48 horas de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

LEER MÁS
Vecinos increpan a presidente José Jerí durante su visita en Pamplona Alta tras incendio: "El miércoles te sacamos"

Vecinos increpan a presidente José Jerí durante su visita en Pamplona Alta tras incendio: "El miércoles te sacamos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025