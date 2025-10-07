HOYSuscripcion LR Focus

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, el último 3 de julio, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10708/2024-CR, que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Detalles sobre las elecciones municipales Perú 2026. Foto: composición LR
Detalles sobre las elecciones municipales Perú 2026. Foto: composición LR

La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, el último 3 de julio, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10708/2024-CR, que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a fin de establecer medidas para simplificar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.

En ese sentido, el presidente de la comisión, Fernando Rospigliosi Capurro (FP), señaló que la propuesta incorpora las recomendaciones formuladas por los organismos competentes: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Rospigliosi explicó que la iniciativa busca establecer normas claras y predecibles para la organización de las elecciones primarias, en el contexto de uno de los procesos electorales más complejos del país, en el que coincidirán los comicios generales, regionales y municipales.

En concordancia con ello, se plantea añadir una vigésima disposición transitoria a la Ley Orgánica de Elecciones, con el fin de definir las reglas para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. Esta disposición fija que las elecciones primarias se llevarán a cabo el tercer domingo de mayo de ese año, es decir, el 17 de mayo de 2026.

¿Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026?

Las elecciones regionales y municipales de Perú de 2026 se desarrollarán el 4 de octubre del 2026, de acuerdo informó el Jurado Nacional de Elecciones.

En tanto, las elecciones primarias se realizan el tercer domingo de mayo del 2026, es decir, el 17 de mayo. Antes de eso, la fecha limite para presentar la inscripción de alianzas es el 17 de enero del mismo año.

Inscripción de alianzas electorales

En cuanto al registro de alianzas electorales, este podrá realizarse hasta 120 días antes de las elecciones primarias, es decir, hasta el 17 de enero de 2026. En tanto, el plazo final para que dichas alianzas queden formalmente inscritas vence 90 días antes del proceso, el 16 de febrero de 2026.

Del mismo modo, el 16 de febrero de 2026 es también la fecha límite para que las organizaciones políticas comuniquen la modalidad de elección que emplearán. Dentro de ese plazo, deberán informar a la ONPE el ámbito de participación de los delegados y cuántos serán elegidos por cada circunscripción electoral.

Por otra parte, las agrupaciones políticas tienen como fecha máxima el 7 de enero de 2026 —270 días antes de las elecciones— para solicitar la inscripción de modificaciones a sus normas internas en el Registro de Organizaciones Políticas, quedando sin efecto en este caso el plazo establecido en el artículo 19 de la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

Finalmente, el presidente de la comisión informó que el periodo para la reglamentación de la ley se amplió de 30 a 60 días, con el fin de que la ONPE, el Reniec y el JNE emitan las disposiciones necesarias para su implementación.

