Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre
Economía

MEF viajará a EE.UU. para reuniones del FMI y Banco Mundial 2025

El ministro de Economía representará al Perú en Washington D.C., donde se abordarán los retos del crecimiento global y la estabilidad financiera.

Ministro de Economía viajará a Estados Unidos a mediados de octubre. Foto: Andina
Ministro de Economía viajará a Estados Unidos a mediados de octubre. Foto: Andina

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo, a la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), donde participará en las Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) 2025, a desarrollarse del 14 al 18 de octubre.

Según la Resolución Suprema N.° 211-2025-PCM, el Perú, como país miembro de ambos organismos, participará en este evento internacional que reúne a altas autoridades económicas, financieras y políticas, junto con representantes de agencias de desarrollo, ejecutivos del sector privado, líderes empresariales y académicos, con el propósito de lograr la reducción de la pobreza a nivel mundial y establecer políticas para su erradicación.

Durante la ausencia del ministro, el Despacho de Economía y Finanzas será encargado al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la resolución.

Justificación y gastos del viaje

El documento señala que la participación del titular del MEF permite abordar temas cruciales para la economía mundial, el desarrollo sostenible y los mercados financieros, en un espacio destinado al debate y la toma de decisiones en beneficio de la población.

Asimismo, los gastos de pasajes y viáticos serán cubiertos con cargo al Presupuesto Institucional 2025 de la Unidad Ejecutora 001 - Administración General del Pliego Ministerio de Economía y Finanza (MEF), por un monto de US$ 9.338,93 en pasajes aéreos y US$ 2.200 en viáticos, según detalla el artículo 2 del documento oficial.

La norma, refrendada por la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Melchor Arana Ysa, y el propio ministro Raúl Pérez-Reyes Espejo, precisa que la autorización se emite en cumplimiento de la Ley N.° 32185 (Presupuesto del Sector Público 2025), la Ley N.° 27619 y el Decreto Supremo N.° 047-2002-PCM sobre viajes al exterior de funcionarios públicos.

