ONPE implementa voto digital para Elecciones 2026: ¿qué grupos podrán usar esta modalidad?

¿Los peruanos podremos votar desde casa y sin hacer colas en las próximas elecciones? La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha anunciado que el voto digital será regulado conforme a lo establecido en la Ley N.º 32270 y el reglamento publicado en el Diario Oficial El Peruano. Este mecanismo se implementará de manera progresiva y voluntaria. Sin embargo, en las Elecciones Generales de 2026 será obligatorio para los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que se encuentren desplazados fuera de su lugar de residencia. También estará disponible para los peruanos en el extranjero y otros grupos que la ONPE considere aptos para utilizar esta modalidad.

El voto digital se realizará a través de una plataforma en línea accesible desde celulares, tabletas, laptops o computadoras. Esto permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho al voto sin necesidad de trasladarse, optimizando tiempo y recursos. Para utilizar este sistema, será necesario registrarse previamente en la página web habilitada por la ONPE y contar con un DNI electrónico con certificados digitales vigentes, además de un lector adecuado o un dispositivo que permita el intercambio de información con otros dispositivos.

Según informó la ONPE, la mesa de sufragio digital estará conformada por nueve miembros titulares y nueve suplentes, elegidos por sorteo entre ciudadanos con estudios superiores. El sistema incluirá medidas de seguridad y será auditado antes y después de cada proceso electoral. Asimismo, el código del sistema estará disponible para las organizaciones políticas que lo soliciten, lo que garantizará transparencia en esta nueva modalidad de votación.

Cabe precisar que en los próximos comicios esta opción aún no estará habilitada para todos los ciudadanos. No obstante, si su aplicación resulta exitosa entre los grupos seleccionados, podría extenderse en el futuro a la población en general.

Elecciones 2026: estos serán los partidos participantes en las próximas elecciones

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha confirmado oficialmente la participación de 43 partidos políticos en las Elecciones Generales programadas para el 12 de abril de 2026. Estas agrupaciones lograron su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), lo que les permitirá presentar candidaturas tanto a la presidencia como al renovado Congreso bicameral —integrado por senadores y diputados—, además del Parlamento Andino.

Entre las organizaciones que figuran en la lista definitiva se encuentran Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Partido Morado, entre otros. También participarán agrupaciones menos conocidas como Ahora Nación, Batalla Perú, Libertad Popular, Partido Patriótico del Perú, Sí Creo, y Perú Moderno. En total, 43 partidos estarán habilitados para llevar a cabo sus campañas y competir por los cargos públicos en juego.

Por otro lado, no todos los grupos lograron concretar su participación. A pesar de haber solicitado su inscripción, formaciones como Adelante Pueblo Unido, Unidad Popular y Resurgimiento Unido Nacional recibieron una negativa por parte del JNE. Además, otros movimientos políticos no cumplieron con los plazos establecidos por la entidad electoral, quedando fuera del proceso electoral del 2026. Entre ellos se encuentran Runa, Partido Humanista, Todo con el Pueblo, y el Partido Obrero del Perú. No obstante, aún tienen la posibilidad de regularizar su situación para eventuales procesos electorales posteriores.