HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

José Luna Gálvez: Poder Judicial iniciará control de acusación en diciembre por presunta inscripción irregular de Podemos Perú

El congresista de Podemos Perú afronta una investigación por los presuntos delitos de cohecho y organización criminal. En consecuencia, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial más de 22 años de pena privativa de la libertad contra José Luna Gálvez.

José Luna Gálvez es investigado por el delito de organización criminal y cohecho. Foto: Congreso.
José Luna Gálvez es investigado por el delito de organización criminal y cohecho. Foto: Congreso.

El Poder Judicial informó que, el 19 de diciembre del 2025, comenzará el control de acusación contra el líder y fundador de Podemos Perú, José Luna Galvez, por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho en el marco de las investigaciones por la presunta inscripción irregular del partido político ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La medida también alcanza a 19 personas naturales y 2 jurídicas como la Universidad Telesup y la misma organización política.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con RPP, la decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz y a fines de este año revisará en la Corte Superior Nacional la acusación fiscal y resolverá las observaciones presentadas por la defensa legal de los involucrados. Este es un paso previo antes de que el caso entre a la etapa del juicio oral.

PUEDES VER: Alcaldesa de Barranco gastó S/11 mil del Estado en viaje a Punta Cana con presunta invitación falsa

lr.pe

Es importante recordar que la Fiscalía ha solicitado una pena privativa de la libertad de 22 años y 8 meses contra Luna Gálvez por los delitos antes mencionados. Asimismo, la medida también alcanza a su hijo, José Luna Morales, por el que se pidió 16 años y 4 meses de cárcel, así como 26 años de pena contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila y Sergio Noguera.

En tanto, el Ministerio Público también requirió al Poder Judicial 10 años y 4 meses y 3 años y ocho meses de inhabilitación de la función pública contra los exfuncionarios de la ONPE que resulten responsables.

El caso

José Luna Gálvez, fundador del partido político Podemos Perú y de la Universidad Privada Telesup, está siendo investigado por la supuesta inscripción irregular de Podemos Perú. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, se alega que el congresista habría falsificado firmas y documentos para conseguir el registro oficial de su partido.

Para ello, de acuerdo con la tesis fiscal, los exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) habrían llevado a cabo la designación de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE, a pesar de que fue destituido por no verificar las firmas en la inscripción del partido de Luna Gálvez.

En el contexto de estas investigaciones, también se le acusa de la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014. Se sostiene que Luna Gálvez habría empleado contribuciones fraudulentas de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Fiscalía solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra José Luna Gálvez

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada solicitó al Poder Judicial un impedimento de salida del país de 18 meses para el congresista José Luna Gálvez. Esta medida también afecta a su hijo, José Luna Morales, en el contexto de la investigación sobre las supuestas irregularidades en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la ONPE.

Según la resolución a la que tuvo acceso La República, la solicitud también incluye a Guido Águila Grados, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Herbert Marcelo, quienes fueron miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, así como a Laura Silva Seminario, Ricardo Pajuelo y Óscar Nieves.

Notas relacionadas
Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

LEER MÁS
Congresista Francis Paredes bajo sospecha de recibir más de S/60 mil por nombramientos en el INPE

Congresista Francis Paredes bajo sospecha de recibir más de S/60 mil por nombramientos en el INPE

LEER MÁS
Fiscalía solicita 18 meses de impedimento de salida del país contra José Luna Gálvez por irregular inscripción de Podemos

Fiscalía solicita 18 meses de impedimento de salida del país contra José Luna Gálvez por irregular inscripción de Podemos

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

LEER MÁS
Alejandro Toledo sufre descompensación antes de audiencia de juicio oral por caso Ecoteva: "Tiene escalofríos"

Alejandro Toledo sufre descompensación antes de audiencia de juicio oral por caso Ecoteva: "Tiene escalofríos"

LEER MÁS
Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

LEER MÁS
César Hildebrandt a Gustavo Petro: "Ni rezándole a Santa Rosa va a lograr que el Perú cambie el tratado"

César Hildebrandt a Gustavo Petro: "Ni rezándole a Santa Rosa va a lograr que el Perú cambie el tratado"

LEER MÁS
Dina Boluarte intentó que Reniec le pague S/200.000 por demanda laboral y PJ rechaza su pedido

Dina Boluarte intentó que Reniec le pague S/200.000 por demanda laboral y PJ rechaza su pedido

LEER MÁS
Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota