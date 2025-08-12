José Luna Gálvez: Poder Judicial iniciará control de acusación en diciembre por presunta inscripción irregular de Podemos Perú

El Poder Judicial informó que, el 19 de diciembre del 2025, comenzará el control de acusación contra el líder y fundador de Podemos Perú, José Luna Galvez, por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho en el marco de las investigaciones por la presunta inscripción irregular del partido político ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La medida también alcanza a 19 personas naturales y 2 jurídicas como la Universidad Telesup y la misma organización política.

De acuerdo con RPP, la decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz y a fines de este año revisará en la Corte Superior Nacional la acusación fiscal y resolverá las observaciones presentadas por la defensa legal de los involucrados. Este es un paso previo antes de que el caso entre a la etapa del juicio oral.

PUEDES VER: Alcaldesa de Barranco gastó S/11 mil del Estado en viaje a Punta Cana con presunta invitación falsa

Es importante recordar que la Fiscalía ha solicitado una pena privativa de la libertad de 22 años y 8 meses contra Luna Gálvez por los delitos antes mencionados. Asimismo, la medida también alcanza a su hijo, José Luna Morales, por el que se pidió 16 años y 4 meses de cárcel, así como 26 años de pena contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila y Sergio Noguera.

En tanto, el Ministerio Público también requirió al Poder Judicial 10 años y 4 meses y 3 años y ocho meses de inhabilitación de la función pública contra los exfuncionarios de la ONPE que resulten responsables.

El caso

José Luna Gálvez, fundador del partido político Podemos Perú y de la Universidad Privada Telesup, está siendo investigado por la supuesta inscripción irregular de Podemos Perú. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, se alega que el congresista habría falsificado firmas y documentos para conseguir el registro oficial de su partido.

Para ello, de acuerdo con la tesis fiscal, los exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) habrían llevado a cabo la designación de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE, a pesar de que fue destituido por no verificar las firmas en la inscripción del partido de Luna Gálvez.

En el contexto de estas investigaciones, también se le acusa de la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014. Se sostiene que Luna Gálvez habría empleado contribuciones fraudulentas de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Fiscalía solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra José Luna Gálvez

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada solicitó al Poder Judicial un impedimento de salida del país de 18 meses para el congresista José Luna Gálvez. Esta medida también afecta a su hijo, José Luna Morales, en el contexto de la investigación sobre las supuestas irregularidades en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la ONPE.

Según la resolución a la que tuvo acceso La República, la solicitud también incluye a Guido Águila Grados, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Herbert Marcelo, quienes fueron miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, así como a Laura Silva Seminario, Ricardo Pajuelo y Óscar Nieves.