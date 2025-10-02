Juan Cavero Solano: ¿quién es el nuevo ministro de Justicia cuestionado por destitución de Silvana Carrión y separado del MTC en 2018?

Cavero Solano entrará al ministerio de Justicia en reemplazo de Santiváñez, quien renunció para postular al Senado en 2026. Foto: Presidencia

Cavero Solano entrará al ministerio de Justicia en reemplazo de Santiváñez, quien renunció para postular al Senado en 2026. Foto: Presidencia

Juan Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Su designación, respaldada por la presidenta Dina Boluarte, se dio un día después de que Juan José Santiváñez renunciara al cargo de titular de la cartera para postular al Senado del próximo Congreso bicameral del 2026.

Anteriormente, Cavero Solano fue cuestionado por haber votado a favor de remover a la procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión. Esto se dio luego de que fue designado por Santiváñez como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE) el pasado 30 de agosto. Cavero dio su visto bueno para que Carrión dé un paso al costado bajo la causal de "pérdida de confianza".

De acuerdo con las declaraciones que brindó la exprocuradora Ad Hoc, su remoción se llevó a cabo por pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por el caso Rutas de Lima.

Por otro lado, en 2018, el ahora ministro de Justicia fue removido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como titular de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre, quien asumió el cargo desde el 2016. La mencionada área fue la encargada del proceso para la emisión de brevetes.

Su salida se dio después de que El Comercio reveló las supuestas fallas en el sistema de emisión de licencias de conducir, en el que se permitió que un ciudadano con problemas visuales accediera a una licencia sin restricciones.

Semanas atrás, Cavero fue designado como jefe del gabinete de asesores que hoy dirige. En dicho despacho, según el portal de Transparencia del Minjus, percibió un salario de S/25.000.

Por otro lado, el nombre del flamante ministro figura en la lista de testigos que el Equipo Especial Lava Jato presentó para que declaren en el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Juan Cavero Solano: ¿quién es el nuevo ministro de Justicia?

Juan Manuel Cavero Solano es abogado titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima. Cursó una maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. Además, posee estudios especializados en áreas como Gestión Municipal, Gestión Empresarial con Tecnología de Información, Business Intelligence, Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos, y Derecho Administrativo.

En su trayectoria profesional, Cavero Solano ocupó diversos cargos directivos en la gestión pública. Se desempeñó como Intendente Nacional de Asesoría Legal Interna en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Gerente Central de Asesoría Jurídica en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao y Subdirector de Sanciones en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

De igual manera, se desempeñó como Gerente de Supervisión y Fiscalización en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), Presidente del Consejo Directivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Especialista Legal en Tributación Municipal en la Dirección General de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otros.