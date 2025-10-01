Durante una ceremonia organizada por el Gobierno Regional de La Libertad, el martes 30 de septiembre, se realizó la entrega de maquinaria a los municipios de El Porvenir, Simbal y Poroto. La actividad estuvo encabezada por el gobernador regional, César Acuña, quien participó en el acto simbólico de inauguración. Sin embargo, un inesperado momento robó la atención del evento: al romper la botella de champagne, tanto el gobernador como sus funcionarios terminaron empapados, lo que generó risas entre los asistentes. El hecho se volvió viral en las redes sociales.

El hecho fue difundido a través de la página oficial de Facebook del Gobierno Regional de La Libertad. La actividad tuvo como propósito principal la entrega de maquinaria a las municipalidades de El Porvenir, Simbal y Poroto, con el objetivo de atender zonas críticas y recuperar espacios públicos, según informaron las autoridades regionales. Además, durante la misma jornada se distribuyeron kits de cocina destinados a fortalecer el trabajo de los comedores populares en los distritos de Laredo, Alto Trujillo y Florencia de Mora.

Redes reaccionan a accidente con champán de Cesar Acuña

El sorpresivo accidente con champán que protagonizó César Acuña, durante una ceremonia oficial, se volvió viral en redes sociales. El momento generó diversas reacciones por parte de los usuarios. Algunos calificaron el hecho como un acto "karma", mientras que otros ciudadanos señalaron que es un "acto de justicia". Otros ciudadanos recordaron las frases célebres del político y realizaron analogías: "No se bañó, se mojó"

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

Otros usuarios realizaron comentarios más duros en contra del político: “Ni el champán lo respeta”, “Cuando el protocolo se convierte en ducha express" y "una limpieza simbólica". También hubo quienes aprovecharon el momento para lanzar críticas más directas: “Así debería empaparse de los problemas de la región” o “se moja en ceremonias, pero no en trabajo”.