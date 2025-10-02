Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña
Las diligencias fiscales se dan luego de que la Contraloría alertó sobre posibles malos manejos en Procompite 2023.
La Fiscalía Anticorrupción intervino dos oficinas del Gobierno Regional de La Libertad como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el programa Procompite, creado durante la gestión de César Acuña. En noviembre del 2024 y septiembre del 2025, la Contraloría alertó sobre posibles malos manejos en el interior del referido programa de emprendimiento.
