Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

La Fiscalía Anticorrupción intervino dos oficinas del Gobierno Regional de La Libertad como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el programa Procompite, creado durante la gestión de César Acuña. En noviembre del 2024 y septiembre del 2025, la Contraloría alertó sobre posibles malos manejos en el interior del referido programa de emprendimiento.