Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"
En la última edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios criticó a Dina Boluarte y Rafael López Aliaga por descalificar a los jóvenes en protestas. La periodista destacó que los jóvenes tienen razones válidas para manifestarse.
- General Óscar Arriola es el nuevo Comandante General PNP
- Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima
En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios cuestionó duramente a la presidenta Dina Boluarte y al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por la manera en que han descalificado a los jóvenes que participan en las protestas. Según la periodista, al calificarlos de “mantenidos, ociosos, manipulados o vándalos”, ignoran que los manifestantes tienen razones legítimas para salir a las calles, como el incremento de la inseguridad ciudadana y el rechazo al sistema de AFP o por el hartazgo de ser criminalizados cada vez que salen a manifestarte contra el Gobierno. Palacios resaltó que históricamente son los jóvenes, en especial los estudiantes, quienes han protagonizado los movimientos sociales, y recordó que las calles se mueven con su participación, algo que los políticos parecen haber olvidado.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Lo que está haciendo la presidenta de la República y el alcalde de Lima es insultar a los jóvenes, insultarlos. Mantenidos, ociosos, ¿no?, manipulados, vándalos. Cuando tienen legítimas razones para protestar, ya sea por la seguridad en Lima, ya sea por el tema de las AFPs y porque están hartos, pues. Hartos de ser criminalizados cada vez que protestan. Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que parece que se olvidan de eso. Y las calles se mueven con los jóvenes y sobre todo con los estudiantes, porque los que protestan básicamente son estudiantes", comentó.
TE RECOMENDAMOS
FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios
PUEDES VER: Ministro de Transportes señala que López Aliaga le pidió disculpas: "Ahora reconoce que soy buen ministro"