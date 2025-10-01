Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

La periodista criticó que el Gobierno menosprecie a los jóvenes que salen a marchar en su contra. Foto: composición de Jazmín Ceras / Sebastián Blanco LR

En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios cuestionó duramente a la presidenta Dina Boluarte y al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por la manera en que han descalificado a los jóvenes que participan en las protestas. Según la periodista, al calificarlos de “mantenidos, ociosos, manipulados o vándalos”, ignoran que los manifestantes tienen razones legítimas para salir a las calles, como el incremento de la inseguridad ciudadana y el rechazo al sistema de AFP o por el hartazgo de ser criminalizados cada vez que salen a manifestarte contra el Gobierno. Palacios resaltó que históricamente son los jóvenes, en especial los estudiantes, quienes han protagonizado los movimientos sociales, y recordó que las calles se mueven con su participación, algo que los políticos parecen haber olvidado.

"Lo que está haciendo la presidenta de la República y el alcalde de Lima es insultar a los jóvenes, insultarlos. Mantenidos, ociosos, ¿no?, manipulados, vándalos. Cuando tienen legítimas razones para protestar, ya sea por la seguridad en Lima, ya sea por el tema de las AFPs y porque están hartos, pues. Hartos de ser criminalizados cada vez que protestan. Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que parece que se olvidan de eso. Y las calles se mueven con los jóvenes y sobre todo con los estudiantes, porque los que protestan básicamente son estudiantes", comentó.