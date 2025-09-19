Abogado de Delia Espinoza se pronuncia tras su suspensión: "Es incómoda para el poder"

JNJ suspendió por seis meses a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación. Foto: Sebastián Blanco / LR

JNJ suspendió por seis meses a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación. Foto: Sebastián Blanco / LR

Luciano López, abogado de Delia Espinoza, se pronunció tras conocerse que la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspenderla por seis meses de su cargo de fiscal de la Nación, señalando que esta "consolida la irregularidad" dentro de la entidad y el motivo principal para llegar a retirarla del cargo es porqu "es incómoda para el poder"

"Una decisión totalmente previsible y que consolida la irregularidad (...) Es un contexto en el cual la señora Espinoza, al menos a la luz de las cifras y de los y de las carpetas fiscales, al parecer es muy incómoda para el poder. Porque estamos hablando de investigaciones contra la alta corrupción en el poder público y eso es bastante grave", declaró vía RPP.

En la misma línea, López mencionó que Espinoza no pondrá ningún tipo de resistencia a lo decidido por la JNJ, tal como lo anunció en horas de la mañana durante su última conferencia de prensa frente al Ministerio Público. Su defensa legal precisó que seguirán el orden establecido, comunicándole a la Junta de Fiscales Supremos la situación para que se inicie la sucesión legal dentro de la institución.

"Ella no va a ser ninguna resistencia ni nada por el estilo, porque eso ya le corresponde a la Junta de Fiscales Supremos a que se produzca la sucesión legal (...) En síntesis, la señora Espinoza no se va a resistir a esta situación para nada y ya queda en manos de la Junta de Fiscales Supremos para la línea sucesoria provisional que corresponde porque es una suspensión", comentó.

JNJ consume su venganza y suspende a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) consumió su venganza y suspendió por seis meses a Delia Espinoza, fiscal de la Nación, al considerar que no cumplió con una resolución que le ordenaba reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. La medida cautelar se aplicará desde la notificación de la resolución.

Durante la sesión en que se discutió su suspensión, Delia Espinoza no asistió y su defensa denunció que el procedimiento era arbitrario e inconstitucional, señalando falta de garantías procesales. También solicitaron apartar a la consejera María Teresa Cabrera, quien propuso la suspensión, por presunto conflicto de interés. Además, la JNJ apartó al consejero Francisco Távara del debate por haber opinado previamente sobre el caso.

El anuncio generó fuertes críticas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de ciudadanos que lo consideran un golpe a la autonomía del Ministerio Público. También hay preocupación por lo que algunos interpretan como un avance de la interferencia política en los órganos de justicia, lo que pondría en riesgo la separación de poderes.