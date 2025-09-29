HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Dina Boluarte desconoce rechazo ciudadano: "No voy a renunciar por voces acostumbradas a la anarquía"

La presidenta rechazó las protestas exigentes de su renuncia y la disolución del Congreso en un evento oficial, afirmando defender la democracia en Perú.

Dina Boluarte mostró rechazo a pedidos de la ciudadanía. Foto: Presidencia
Dina Boluarte mostró rechazo a pedidos de la ciudadanía. Foto: Presidencia

Durante un evento oficial, la presidenta de la República, Dina Boluarte desconoció el rechazo que la ciudadanía en su contra. La mandataria en su discurso buscó restar legitimidad a las protestas realizadas durante este último fin de semana en el centro de Lima que exigieron su salida y la disolución del Congreso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Dina Boluarte continúa con desaprobación histórica: 93% de peruanos rechaza su Gobierno

lr.pe

"Hay algunos líderes por ahí que dicen justicia social, hay que salir a las calles a reclamar y a protestar. Pero, ¿qué ponen en su plataforma de lucha? Cierren el Congreso, renuncia Dina Boluarte, y no sé qué de cosas más. Esa no es una justicia social, esa es una plataforma política que yo no lo puedo resolver. Yo soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia y por eso no voy a renunciar porque algunas voces, que están acostumbrados a vivir en la anarquía, en el desorden y en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos", señaló.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Boluarte criticó a los colectivos que convocaron las movilizaciones, asegurando que no representan una verdadera demanda social. La jefa de Estado insistió en presentarse como una defensora de la democracia, pese a las acusaciones de represión durante las protestas que dejaron decenas de víctimas desde que asumió el poder.

Notas relacionadas
Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

LEER MÁS
Congreso gastó más de S/5 millones en viáticos de comisionados: reciben S/1.600 aparte de su sueldo

Congreso gastó más de S/5 millones en viáticos de comisionados: reciben S/1.600 aparte de su sueldo

LEER MÁS
Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

LEER MÁS
Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

LEER MÁS
Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

LEER MÁS
Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

LEER MÁS
José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota