Dina Boluarte desconoce rechazo ciudadano: "No voy a renunciar por voces acostumbradas a la anarquía"
La presidenta rechazó las protestas exigentes de su renuncia y la disolución del Congreso en un evento oficial, afirmando defender la democracia en Perú.
- Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar
- Juan José Santiváñez: más del 70% de la población desaprueba la gestión del ministro de Justicia
Durante un evento oficial, la presidenta de la República, Dina Boluarte desconoció el rechazo que la ciudadanía en su contra. La mandataria en su discurso buscó restar legitimidad a las protestas realizadas durante este último fin de semana en el centro de Lima que exigieron su salida y la disolución del Congreso.
"Hay algunos líderes por ahí que dicen justicia social, hay que salir a las calles a reclamar y a protestar. Pero, ¿qué ponen en su plataforma de lucha? Cierren el Congreso, renuncia Dina Boluarte, y no sé qué de cosas más. Esa no es una justicia social, esa es una plataforma política que yo no lo puedo resolver. Yo soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia y por eso no voy a renunciar porque algunas voces, que están acostumbrados a vivir en la anarquía, en el desorden y en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos", señaló.
Boluarte criticó a los colectivos que convocaron las movilizaciones, asegurando que no representan una verdadera demanda social. La jefa de Estado insistió en presentarse como una defensora de la democracia, pese a las acusaciones de represión durante las protestas que dejaron decenas de víctimas desde que asumió el poder.