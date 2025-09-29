Dina Boluarte desconoce rechazo ciudadano: "No voy a renunciar por voces acostumbradas a la anarquía"

Durante un evento oficial, la presidenta de la República, Dina Boluarte desconoció el rechazo que la ciudadanía en su contra. La mandataria en su discurso buscó restar legitimidad a las protestas realizadas durante este último fin de semana en el centro de Lima que exigieron su salida y la disolución del Congreso.

"Hay algunos líderes por ahí que dicen justicia social, hay que salir a las calles a reclamar y a protestar. Pero, ¿qué ponen en su plataforma de lucha? Cierren el Congreso, renuncia Dina Boluarte, y no sé qué de cosas más. Esa no es una justicia social, esa es una plataforma política que yo no lo puedo resolver. Yo soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia y por eso no voy a renunciar porque algunas voces, que están acostumbrados a vivir en la anarquía, en el desorden y en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos", señaló.

Boluarte criticó a los colectivos que convocaron las movilizaciones, asegurando que no representan una verdadera demanda social. La jefa de Estado insistió en presentarse como una defensora de la democracia, pese a las acusaciones de represión durante las protestas que dejaron decenas de víctimas desde que asumió el poder.