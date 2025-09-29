Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes. Foto: composición LR

Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes. Foto: composición LR

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, protagonizó un altercado con un periodista en Juliaca este 27 de septiembre. Todo comenzó cuando el comunicador lo cuestionó sobre sus declaraciones previas que vinculaban a los manifestantes contra Dina Boluarte en las protestas de diciembre de 2022 e inicios de 2023 con Sendero Luminoso. "A la región de Puno usted la calificó que los protestantes eran de Sendero Luminoso en el Congreso de la República”, dijo el periodista.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante la confrontación, Valer negó haber "terruqueado" las protestas y justificó sus afirmaciones anteriores. Sin embargo, la discusión escaló y culminó cuando el parlamentario escupió al periodista, lo que generó indignación entre los presentes.

TE RECOMENDAMOS Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Policías fueron grabados en el puente Acho apuntando con armas al cuerpo de jóvenes manifestantes

Además, Valer intentó justificar su acción diciendo que la bandera con la hoz y el martillo representaba al comunismo del Partido Comunista Chino y de otros partidos comunistas, y que las fotos de los fallecidos fueron colocadas "por separado" porque, según él, el Partido Comunista había perdido cinco líderes en Ayacucho. El hecho fue registrado en video y difundido en redes sociales, provocando críticas hacia la conducta del congresista.

El periodista cuestionó la lógica de sus declaraciones, y señaló que los fallecidos y heridos no podían ser vinculados al comunismo y que sus comentarios parecían motivados por intereses políticos. Hasta el momento, Héctor Valer no ha emitido un pronunciamiento público sobre el incidente ni ha pedido disculpas al periodista afectado.

Héctor Valer vinculó muertes en protestas de Puno con Sendero Luminoso y genera críticas

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, causó indignación al colocar un cartel con el símbolo de Sendero Luminoso sobre fotografías de los fallecidos durante las protestas en Puno. Durante un Pleno del Congreso en enero de 2023, el parlamentario señaló que los manifestantes muertos estaban ligados a ideologías comunistas, lo que provocó un rechazo generalizado tanto de colegas como de la opinión pública.

Además, Valer mostró un letrero con la hoz y el martillo y aseguró que la violencia registrada en las marchas era celebrada por la izquierda política. El presidente del Congreso tuvo que intervenir para que el cartel fuera retirado por seguridad, mientras que la acción del legislador fue calificada como una provocación que estigmatiza a los ciudadanos que participaron en las manifestaciones pacíficas.