HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

El parlamentario de Somos Perú protagonizó un incidente en Juliaca al escupir a un periodista que lo cuestionó por sus declaraciones sobre las protestas contra Dina Boluarte.

Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes. Foto: composición LR
Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes. Foto: composición LR

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, protagonizó un altercado con un periodista en Juliaca este 27 de septiembre. Todo comenzó cuando el comunicador lo cuestionó sobre sus declaraciones previas que vinculaban a los manifestantes contra Dina Boluarte en las protestas de diciembre de 2022 e inicios de 2023 con Sendero Luminoso. "A la región de Puno usted la calificó que los protestantes eran de Sendero Luminoso en el Congreso de la República”, dijo el periodista.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante la confrontación, Valer negó haber "terruqueado" las protestas y justificó sus afirmaciones anteriores. Sin embargo, la discusión escaló y culminó cuando el parlamentario escupió al periodista, lo que generó indignación entre los presentes.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Policías fueron grabados en el puente Acho apuntando con armas al cuerpo de jóvenes manifestantes

lr.pe

Además, Valer intentó justificar su acción diciendo que la bandera con la hoz y el martillo representaba al comunismo del Partido Comunista Chino y de otros partidos comunistas, y que las fotos de los fallecidos fueron colocadas "por separado" porque, según él, el Partido Comunista había perdido cinco líderes en Ayacucho. El hecho fue registrado en video y difundido en redes sociales, provocando críticas hacia la conducta del congresista.

El periodista cuestionó la lógica de sus declaraciones, y señaló que los fallecidos y heridos no podían ser vinculados al comunismo y que sus comentarios parecían motivados por intereses políticos. Hasta el momento, Héctor Valer no ha emitido un pronunciamiento público sobre el incidente ni ha pedido disculpas al periodista afectado.

PUEDES VER: "Me persiguieron y apuntaron": joven relató cómo la PNP entró disparando a Comunidad Cantagallo

lr.pe

Héctor Valer vinculó muertes en protestas de Puno con Sendero Luminoso y genera críticas

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, causó indignación al colocar un cartel con el símbolo de Sendero Luminoso sobre fotografías de los fallecidos durante las protestas en Puno. Durante un Pleno del Congreso en enero de 2023, el parlamentario señaló que los manifestantes muertos estaban ligados a ideologías comunistas, lo que provocó un rechazo generalizado tanto de colegas como de la opinión pública.

Además, Valer mostró un letrero con la hoz y el martillo y aseguró que la violencia registrada en las marchas era celebrada por la izquierda política. El presidente del Congreso tuvo que intervenir para que el cartel fuera retirado por seguridad, mientras que la acción del legislador fue calificada como una provocación que estigmatiza a los ciudadanos que participaron en las manifestaciones pacíficas.

Notas relacionadas
Proponen agregar delito de instigación a la guerra tras izamiento de bandera colombiana por Daniel Quinteros

Proponen agregar delito de instigación a la guerra tras izamiento de bandera colombiana por Daniel Quinteros

LEER MÁS
Presentan denuncia penal contra político Daniel Quinteros por izar bandera de Colombia en Santa Rosa

Presentan denuncia penal contra político Daniel Quinteros por izar bandera de Colombia en Santa Rosa

LEER MÁS
Hector Valer denuncia que Fuerza Popular blindó a empresas chinas que se adjudicaron 105 obras valorizadas en S/10 mil millones

Hector Valer denuncia que Fuerza Popular blindó a empresas chinas que se adjudicaron 105 obras valorizadas en S/10 mil millones

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

LEER MÁS
Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

LEER MÁS
Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

LEER MÁS
Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

LEER MÁS
Policías fueron grabados en el puente Acho apuntando con armas al cuerpo de jóvenes manifestantes

Policías fueron grabados en el puente Acho apuntando con armas al cuerpo de jóvenes manifestantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota