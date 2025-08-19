Proponen agregar delito de instigación a la guerra tras izamiento de bandera colombiana por Daniel Quinteros

El congresista Héctor Valer Pinto ha presentado el proyecto de ley N° 12139, que propone incorporar el delito de "instigación a la guerra" en el Código Penal del Perú, con el objetivo de sancionar actos que pongan en peligro la seguridad nacional y las relaciones internacionales del país. Esta iniciativa surge a raíz del polémico incidente ocurrido en la isla Chinería, un territorio soberano peruano en la región Loreto, donde el precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle, izó la bandera de Colombia en un acto "catalogado hostil y simbólicamente agresivo", según precisa el proyecto de ley. Quintero, al grabar y difundir su acción en redes sociales, declaró la isla como "territorio colombiano", lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos países.

El proyecto del legislador busca penalizar a las personas que provoquen conflicto armado entre el Perú y otro Estado, con penas de prisión de hasta 15 años en caso de que se logre generar el conflicto. A través de este cambio legislativo, se pretende brindar al Estado peruano las herramientas legales necesarias para enfrentar y sancionar este tipo de provocaciones que amenazan la soberanía nacional, en el actual contexto geopolítico delicado que enfrenta la frontera tripartita.

“El que realiza actos dirigidos a provocar una guerra o conflicto armado internacional entre el Perú y otro Estado, mediante discursos, propaganda o cualquier otra actividad que busque generar un enfrentamiento bélico, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de quince años. Si la guerra o conflicto armado internacional se logra producir, la pena privativa de la libertad no será menor de quince años”, señaló Valer.

Fundamentos

Los fundamentos del proyecto de ley para incorporar el delito de "instigación a la guerra" en el Código Penal se basan principalmente en el incidente ocurrido en la isla Chinería, donde Daniel Quintero izó la bandera de Colombia, declarando la isla como "territorio colombiano". Este acto, realizado sin la autorización del Estado peruano, fue acompañado por un mensaje grabado y difundido en redes sociales, en el que Quintero expresaba su apoyo a Colombia y desafiaba la soberanía del Perú.

El proyecto de ley argumenta que este tipo de acciones, que ponen en riesgo la seguridad nacional y las relaciones internacionales del país, deben ser penalizadas con el fin de evitar la escalada de conflictos. En el marco de los tratados internacionales, como el Tratado Salomón-Lozano de 1922, que reafirma la soberanía de Perú sobre la isla, el acto de Quintero representa un desafío directo a la integridad territorial del país. La propuesta busca dotar al Código Penal de una herramienta para sancionar estas conductas, que podrían desembocar en un conflicto armado, como ya ocurre en otras legislaciones internacionales, como la de Colombia, España y Argentina, donde se tipifica la instigación a la guerra como un delito.

Precisamente, en Colombia, un grupo de abogados de la ciudad de Leticia, anunció que formalizarán una denuncia penal contra el candidato presidencial de su país por el presunto delito de instigación a la guerra, tipificado en las leyes colombianas.