Proponen agregar delito de instigación a la guerra tras izamiento de bandera colombiana por Daniel Quinteros

El delito de instigación a la guerra ya figura en las leyes de Colombia, España y Argentina. El proyecto de ley busca sentencias de hasta 15 años de pena privativa.

Hector Valer propone proyecto de ley para tipificar el delito de instigación a la guerra. Foto: composición LR
Hector Valer propone proyecto de ley para tipificar el delito de instigación a la guerra. Foto: composición LR

El congresista Héctor Valer Pinto ha presentado el proyecto de ley N° 12139, que propone incorporar el delito de "instigación a la guerra" en el Código Penal del Perú, con el objetivo de sancionar actos que pongan en peligro la seguridad nacional y las relaciones internacionales del país. Esta iniciativa surge a raíz del polémico incidente ocurrido en la isla Chinería, un territorio soberano peruano en la región Loreto, donde el precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle, izó la bandera de Colombia en un acto "catalogado hostil y simbólicamente agresivo", según precisa el proyecto de ley. Quintero, al grabar y difundir su acción en redes sociales, declaró la isla como "territorio colombiano", lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos países.

El proyecto del legislador busca penalizar a las personas que provoquen conflicto armado entre el Perú y otro Estado, con penas de prisión de hasta 15 años en caso de que se logre generar el conflicto. A través de este cambio legislativo, se pretende brindar al Estado peruano las herramientas legales necesarias para enfrentar y sancionar este tipo de provocaciones que amenazan la soberanía nacional, en el actual contexto geopolítico delicado que enfrenta la frontera tripartita.

PUEDES VER: Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

lr.pe

“El que realiza actos dirigidos a provocar una guerra o conflicto armado internacional entre el Perú y otro Estado, mediante discursos, propaganda o cualquier otra actividad que busque generar un enfrentamiento bélico, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de quince años. Si la guerra o conflicto armado internacional se logra producir, la pena privativa de la libertad no será menor de quince años”, señaló Valer.

Fundamentos

Los fundamentos del proyecto de ley para incorporar el delito de "instigación a la guerra" en el Código Penal se basan principalmente en el incidente ocurrido en la isla Chinería, donde Daniel Quintero izó la bandera de Colombia, declarando la isla como "territorio colombiano". Este acto, realizado sin la autorización del Estado peruano, fue acompañado por un mensaje grabado y difundido en redes sociales, en el que Quintero expresaba su apoyo a Colombia y desafiaba la soberanía del Perú.

El proyecto de ley argumenta que este tipo de acciones, que ponen en riesgo la seguridad nacional y las relaciones internacionales del país, deben ser penalizadas con el fin de evitar la escalada de conflictos. En el marco de los tratados internacionales, como el Tratado Salomón-Lozano de 1922, que reafirma la soberanía de Perú sobre la isla, el acto de Quintero representa un desafío directo a la integridad territorial del país. La propuesta busca dotar al Código Penal de una herramienta para sancionar estas conductas, que podrían desembocar en un conflicto armado, como ya ocurre en otras legislaciones internacionales, como la de Colombia, España y Argentina, donde se tipifica la instigación a la guerra como un delito.

Precisamente, en Colombia, un grupo de abogados de la ciudad de Leticia, anunció que formalizarán una denuncia penal contra el candidato presidencial de su país por el presunto delito de instigación a la guerra, tipificado en las leyes colombianas.

Historiador de San Marcos afirma que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "No hay nada que discutir"

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Estado peruano genera presencia en la Isla Santa Rosa tras problemática fronteriza con Colombia: ciudadanos no podían acceder a sus derechos fundamentales

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Betssy Chávez acatará huelga de hambre seca y no permitirá que le briden atención médica

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

Consejo Directivo de Sunedu es conformado por los rectores Lida Asencios y Carlos Reyes, en medio de polémicas

Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

