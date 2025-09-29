Anoche, durante las manifestaciones contra el congreso y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, la Policía Nacional fue nuevamente protagonista de agresiones y abusos por parte de los efectivos policiales. Uno de los casos más graves fue denunciado por la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, quienes reportaron que un numeroso contingente policial ingresó abruptamente a su territorio y disparó sin discreción, pese a la presencia de niños jugando.

“Hasta el momento tenemos identificado hasta 5 vecinos entre hombre y mujeres heridos (…) no es justo que vengan a reprimirnos, que no teníamos nada que ver. Actúan como vándalos”, declaró Carlos Pimentel, dirigente de la comunidad.

Los hechos se produjeron aproximadamente 9 de la noche, los manifestantes fueron perseguidos desde la avenida Abancay hasta la vía evitamiento donde queda el territorio de la comunidad. Algunos asistentes en la marcha, ante la persecución policial, decidieron refugiarse en la comunidad, fue en ese momento donde los vecinos nos comentan que ingresaron a disparar a cualquier persona que consideraban sospechosa.

“Han pensado que nosotros somos protestantes, los niños estaban jugando acá (…) como si fuéramos animales, hemos corrido, no es justo que nos hagan esto. Si nos levantamos los Shipibos, qué va pasar”, sostuvo una testigo.

Testimonio de agresiones

Lili Valles es una de las víctimas de los excesos cometidos por los uniformados. Según su testimonio, se encontraba sacando la basura cuando vio acercarse a un gran contingente policial. Al escuchar los disparos y ver a las personas corriendo, decidió regresar a su casa lo más rápido posible. Lamentablemente, tropezó, y fue en ese momento cuando un efectivo policial le disparó lo que sería un perdigón.

“Me persiguieron y me apuntaron de frente. Si no me hubiera caído, me hubieran disparado de frente (…) un perdigón era”, indicó.

En esa misma línea, otra vecina declaró que su familiar también recibió el impacto de un perdigón cuando se encontraba de visita. “Estaba regresando de un cumpleaños, vi que entraron sin permiso de nada (…) mi nuera tiene una herida grave, pero ella no vive acá”, declaró.

Dos jóvenes que se encontraban celebrando un cumpleaños, al percatarse de la situación decidieron correr hacía el portón para cerrarlo y evitar que la policía ingrese. Lamentablemente, también fueron alcanzados por los perdigones, incluso los vecinos indican que uno de ellos fue trasladado al hospital debido a la gravedad de la herida.

“La policía ha ingresado a tirar perdigones a quien sea, nosotros hemos ido a cerrar la puerta para que no ingresen (…) somos residentes, no tenemos nada que ver con la protesta”, mencionó el agredido.

Por último, Carlos Pimentel tuvo que pedir por el megáfono de la comunidad que la policía se retire dado los excesos que se habían cometido. Estos hechos evidencian el uso desproporcionado de las fuerzas del orden que se vienen registrando en las últimas manifestaciones.