HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Curwen en La República | Los brutales ataques de policías durante las protestas de la 'Generación Z'

Política

“Me persiguieron y me apuntaron de frente”: comunidad Shipibo-Konibo denuncia abuso policial que dejó 5 heridos sin participar en protesta

Mientras niños jugaban y vecinos realizaban tareas cotidianas, la Policía irrumpió con violencia en Cantagallo, dejando una comunidad herida que hoy exige justicia.

Comunidad Shipibo Konibo denuncia abuso de autoridad policial. Foto: composición LR
Comunidad Shipibo Konibo denuncia abuso de autoridad policial. Foto: composición LR

Anoche, durante las manifestaciones contra el congreso y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, la Policía Nacional fue nuevamente protagonista de agresiones y abusos por parte de los efectivos policiales. Uno de los casos más graves fue denunciado por la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, quienes reportaron que un numeroso contingente policial ingresó abruptamente a su territorio y disparó sin discreción, pese a la presencia de niños jugando.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Hasta el momento tenemos identificado hasta 5 vecinos entre hombre y mujeres heridos (…) no es justo que vengan a reprimirnos, que no teníamos nada que ver. Actúan como vándalos”, declaró Carlos Pimentel, dirigente de la comunidad.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Policías fueron grabados en el puente Acho apuntando con armas al cuerpo de jóvenes manifestantes

lr.pe

Los hechos se produjeron aproximadamente 9 de la noche, los manifestantes fueron perseguidos desde la avenida Abancay hasta la vía evitamiento donde queda el territorio de la comunidad. Algunos asistentes en la marcha, ante la persecución policial, decidieron refugiarse en la comunidad, fue en ese momento donde los vecinos nos comentan que ingresaron a disparar a cualquier persona que consideraban sospechosa.

“Han pensado que nosotros somos protestantes, los niños estaban jugando acá (…) como si fuéramos animales, hemos corrido, no es justo que nos hagan esto. Si nos levantamos los Shipibos, qué va pasar”, sostuvo una testigo.

PUEDES VER: Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

lr.pe

Testimonio de agresiones

Lili Valles es una de las víctimas de los excesos cometidos por los uniformados. Según su testimonio, se encontraba sacando la basura cuando vio acercarse a un gran contingente policial. Al escuchar los disparos y ver a las personas corriendo, decidió regresar a su casa lo más rápido posible. Lamentablemente, tropezó, y fue en ese momento cuando un efectivo policial le disparó lo que sería un perdigón.

“Me persiguieron y me apuntaron de frente. Si no me hubiera caído, me hubieran disparado de frente (…) un perdigón era”, indicó.

<strong>Lili Valles</strong>. Créditos: Kevinn García / URPI-LR

Lili Valles. Créditos: Kevinn García / URPI-LR

En esa misma línea, otra vecina declaró que su familiar también recibió el impacto de un perdigón cuando se encontraba de visita. “Estaba regresando de un cumpleaños, vi que entraron sin permiso de nada (…) mi nuera tiene una herida grave, pero ella no vive acá”, declaró.

Dos jóvenes que se encontraban celebrando un cumpleaños, al percatarse de la situación decidieron correr hacía el portón para cerrarlo y evitar que la policía ingrese. Lamentablemente, también fueron alcanzados por los perdigones, incluso los vecinos indican que uno de ellos fue trasladado al hospital debido a la gravedad de la herida.

“La policía ha ingresado a tirar perdigones a quien sea, nosotros hemos ido a cerrar la puerta para que no ingresen (…) somos residentes, no tenemos nada que ver con la protesta”, mencionó el agredido.

Por último, Carlos Pimentel tuvo que pedir por el megáfono de la comunidad que la policía se retire dado los excesos que se habían cometido. Estos hechos evidencian el uso desproporcionado de las fuerzas del orden que se vienen registrando en las últimas manifestaciones.

Notas relacionadas
Denuncian que PNP ingresó a comunidad Cantagallo con lacrimógenas: comunero fue herido con perdigón

Denuncian que PNP ingresó a comunidad Cantagallo con lacrimógenas: comunero fue herido con perdigón

LEER MÁS
La voz serena de Sara Flores rumbo a Venecia, por Leyla Aboudayeh

La voz serena de Sara Flores rumbo a Venecia, por Leyla Aboudayeh

LEER MÁS
Actualización: La increíble historia de la artista Sara Flores

Actualización: La increíble historia de la artista Sara Flores

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

LEER MÁS
Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

LEER MÁS
Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

LEER MÁS
Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

LEER MÁS
Policías fueron grabados en el puente Acho apuntando con armas al cuerpo de jóvenes manifestantes

Policías fueron grabados en el puente Acho apuntando con armas al cuerpo de jóvenes manifestantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota