

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia
Política

Hector Valer denuncia que Fuerza Popular blindó a empresas chinas que se adjudicaron 105 obras valorizadas en S/10 mil millones

El congresista presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria denunció que el informe sobre organizaciones criminales en el MTC fue suspendido en 2024 a pedido de Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular es liderada por Keiko Fujimori. Foto: composiciónn LR
Bancada Fuerza Popular es liderada por Keiko Fujimori. Foto: composiciónn LR

El congresista Hector Valer, presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria, denunció que desde marzo de 2024, está pendiente de debate y de aprobación el informe que denuncia la existencia de organizaciones criminales dentro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Provías Descentralizado y Provías Nacional. Argumentó que en aquella oportunidad, fue la bancada de Keiko Fujimori la que obstaculizó la investigación.

"El debate aún se encuentra en cuarto intermedio porque Fuerza Popular no ha levantado la suspensión. Sin embargo, estoy seguro de que, con la colaboración del presidente Jerí, finalmente podremos aprobarlo", indicó.

Investigación a empresas chinas

Un reportaje de 'Cuarto Poder' expuso que a pesar de las denuncias sociales, deudas con la Sunat y sanciones administrativas que enfrentaba la empresa China Gezhouba Grou, el actual Gobierno le adjudicó una obra de más de 600 millones de soles. Sobre esto, el legislador Héctor Valer recordó que en el Congreso ya existe un informe que investigó a esta compañía, junto a otras del mismo país de origen: China Civil Engineering Corporation y Sinohydro Corporation Limited.

En el Pleno del Congreso liderado por Alejandro Soto, el informe en mención entró a debate, pero la bancada de Fuerza Popular pidió que se someta a cuarto intermedio, suspendiendo el debate y votación del mismo. Este suceso permitió que no se vuelva a poner en agenda desde mediados de 2024 hasta la fecha.

La República se comunicó con prensa de la bancada Fuerza Popular para saber los motivos por los cuales decidieron suspender el debate de la investigación, sin embargo, nos dijeron que evaluarían si brindarán una respuesta a la denuncia.

.

