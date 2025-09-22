HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Economía

Tía María: Gobierno Regional de Arequipa prevé inicio de construcción en octubre pese a oposición social

El gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, se mostró a favor del proyecto de Southern que cuenta con un presupuesto de US$1.802 millones. No obstante, dirigentes del Valle de Tambo reafirman que Tía María no cuenta con licencia social.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se sumó a las voces a favor del proyecto Tía María. Foto: composición LR/Andina/Archivo LR
El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se sumó a las voces a favor del proyecto Tía María. Foto: composición LR/Andina/Archivo LR

En octubre iniciaría la construcción de Tía María, informó el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, durante su participación en un evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) en Arequipa. De esta manera, la máxima autoridad regional se suma a las voces a favor de este proyecto a cargo de la empresa de capitales mexicanos Southern Copper Corporation.

Según detalló Sánchez, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) prevé autorizar el inicio de actividades para septiembre de sete año. De igual forma, indicó que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) otorgará el derecho de servidumbre a fines de año, mientras que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entregará el permiso respectivo para el 2026.

PUEDES VER: Arequipa: anuncian protestas contra Tía María en inauguración de Perumin

Estas declaraciones le han merecido el rechazo de la población. En conversación con este medio, Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, acusó al gobernador de Arequipa de actuar en complicidad con Southern. Dijo que desde su organización evalúan convocar una asamblea en los próximos días para declararlo persona no grata.

"Nos ha mentido al Valle de Tambo porque cuando hicimos unas cuatro o cinco reuniones en su oficina, nos ha dicho que siempre va a estar al lado del pueblo,, que respeta nuestra decisión y que la atribución es de Lima, no de su competencia. Nosotros le respondemos enfatizando que no hay licencia social", manifestó.

PUEDES VER: Economía peruana se desacelera en julio y alcanza un 3,41%: los sectores que crecieron a un menor ritmo

Iniciará audiencia para frenar Tía María

A fines de marzo, los dirigentes del Valle de Tambo junto a representantes de organizaciones de sociedad civil, interpusieron una demanda de amparo contra las autoridades ambientales y la empresa minera Southern con el fin de proteger el derecho a un ambiente sano y equilibrado que viene siendo amenazado por el proyecto Tía María.

De acuerdo con la información brindada por Rodrigo Lauracio, miembro del equipo legal de la Red Muqui, este jueves 2 de octubre se realizará la audiencia sobre este caso. En ese sentido, recuerda que el cuestionamiento central radica en la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental, que caducó en el 2019. Y es que este es el único instrumento ambiental que permite evitar daños al ambiente, y en particular al agua, en un escenario de explotación minera.

PUEDES VER: Voceros del Valle de Tambo piden que el Ejecutivo vaya a la zona: "Que comprueben el nivel de rechazo a Tía María"

"Bajo los argumentos y los medios probatorios que hemos presentado ante el Juzgado constitucional, consideramos que el caso debería ser resuelto de forma favorable para dejar en claro que el Estudio de Impacto Ambiental ha perdido vigencia, debido que han pasado más de cinco años. Entonces, nosotros tenemos optimismo respecto a un próximo fallo", anotó.

Para el abogado ambientalista, las declaraciones del gobernador de Arequipa y del Ministro de Energía y Minas van en la misma lógica. Buscan respaldar la propuesta de la empresa Southern de poner en marcha la construcción del proyecto Tía María bajo el manto de sus beneficios económicos, pero no tienen una opinión consistente sobre la legalidad y vigencia de los instrumentos de impacto ambiental, así como la regularidad de las licencias obtenidas.

