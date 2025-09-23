MIDAGRI aprueba subvenciones por S/546.000 a Organizaciones Agrarias de Mujeres

Del 2022 al 2024, el Midagri invirtió S/68 millones para la ejecución de la EEMRI. Foto: El Peruano

Del 2022 al 2024, el Midagri invirtió S/68 millones para la ejecución de la EEMRI. Foto: El Peruano

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) aprobó, mediante la Resolución Ministerial Nº 0371-2025-MIDAGRI, el otorgamiento de subvenciones a cinco Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM) por un total de S/546.209,00, con el objetivo de impulsar emprendimientos rurales e indígenas liderados por mujeres.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La medida se enmarca en la Estrategia “Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena para el año 2025” (EEMRI 2025), aprobada por Resolución Ministerial Nº 0029-2025-MIDAGRI, que busca fortalecer la producción, comercialización y diversificación de actividades agropecuarias de mujeres en situación de pobreza, considerando la diversidad geográfica y cultural del país.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Beneficiarias y proyectos financiados

Entre las organizaciones beneficiarias se encuentra la Asociación de Productoras Agropecuarias Flor del Laurel, en Lamas, San Martín, que recibirá S/133.229 para mejorar su competitividad productiva y comercial. La Asociación de Productores Agropecuarios Cristo Rey de Huarataca-Talavera contará con S/133.625 para fortalecer la producción y comercialización de palta fuerte.

La Asociación de Mujeres Emprendedoras Dedaly Cutervo recibirá S/61.470 para incrementar la producción y productividad de miel de abeja. Por su parte, la Asociación Dios es Amor Santa Rosa Alto, ubicada en Chota, Cajamarca, accederá a S/100.620 para mejorar la producción de cuyes en pie.

Finalmente, la Asociación de Plataneros Tecnificados Agropecuarios de Aguaytia (A.P.T.A.A.) del distrito de Padre Abad, Ucayali, será beneficiada con S/117.265 para implementar una nueva línea de producción de chifles y diversificar su actividad productiva.

El director ejecutivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad suscribirá los convenios de subvención con cada OAM, conforme a lo previsto en la EEMRI 2025. Además, la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria y la Unidad Ejecutora 012 serán responsables de supervisar y garantizar el cumplimiento de los objetivos de los planes de emprendimiento.

La resolución ministerial y el anexo con los detalles de los proyectos se publicarán en la sede digital del MIDAGRI (www.gob.pe/midagri) y de Agroideas (www.gob.pe/agroideas), así como en el Diario Oficial El Peruano.