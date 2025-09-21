HOYSuscripcion LR Focus

Política

Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

SUCESIÓN FORZOSA. Tras la suspensión de la doctora Delia Espinoza, el fiscal supremo Pablo Sánchez asumió la fiscalía de la Nación, pero este lunes, declinará. Hoy se reúne la Junta de Fiscales Supremos para decidir la sucesión. Por antigüedad: Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez y Patricia Benavides. Ante más de una declinación, algunos supremos plantearían decidir por elección.

La Junta de Fiscales Supremo, sin la suspendida Delia Espinoza, a reúnen este lunes 22 de septiembre, para definir la sucesión. Foto: difusión
La Junta de Fiscales Supremo, sin la suspendida Delia Espinoza, a reúnen este lunes 22 de septiembre, para definir la sucesión. Foto: difusión

Horas de incertidumbre vive el Ministerio Público, tras la suspensión de la fiscal suprema y fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde asumió interinamente para proceder a la transferencia del cargo. Sin embargo, lo más probable es que se vea obligado a declinar en las próximas horas. Lo mismo sucedería con la siguiente en la lista de antigüedad, la fiscal Zoraida Ávalos. Si alguno de ellos intenta asumir el cargo, les han advertido que podrían ser suspendidos o destituidos en poco tiempo por el Congreso o la Junta Nacional de Justicia.

La República ha recogido evidencia que muestra que Sánchez y Ávalos están en la mira del Congreso y la JNJ. Ávalos ya fue sancionada por el actual parlamento. El jueves último, el Congreso le notificó que ha pasado a la condición de investigada en la comisión que evalúa el proceso de colaboración eficaz de Odebrecht. Sánchez enfrenta una investigación en la JNJ por presuntamente haber puesto el Ministerio Público al servicio del IDL.

Patricia Benavides, fiscal suprema

Ambos no tienen responsabilidad alguna en esos hechos, pero hasta que lo prueben en las instancias judiciales ya no podría regresar al Ministerio Público. En junio de 2026, cumplen el límite de edad para trabajar en el Estado. Dar un paso al costado les permitiría seguir luchando desde dentro, por mantener la independencia del Ministerio Público.

En este contexto, surgen las figuras de los fiscales supremos Tomás Gálvez Villegas y Patricia Benavides Vargas para asumir la fiscalía de la Nación interinamente. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, las “cartas” están marcadas a favor de Benavides Vargas, pero Gálvez habría entrado en una abierta competencia para demostrar que él también está en condiciones de “dirigir” la institución.

Anoche, se discutía en el Ministerio Público, que ante más de una declinación al cargo, sería mejor elegir a un nuevo fiscal de la Nación interino por mayoría o consenso, sin tener en cuenta la antigüedad. Eso le daría mayor respaldo al que asuma la titularidad de la fiscalía. En ese caso, entraría en contienda el último de la lista. El fiscal supremo Juan Carlos Villena podría tener el respaldo de todos o la mayoría para asumir la fiscalía de la Nación.

Presiones políticas

Fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez Velarde

Por antigüedad, Gálvez Villegas tiene la primera opción  para asumir el despacho de la fiscalía de la Nación, tras la declinación de Sánchez y Ávalos, pero el Pacto de Gobierno que controla el Ejecutivo y el Legislativo, prefiere a Benavides Vargas al frente del Ministerio Público, sobre todo de cara al próximo proceso electoral. En lo personal, Benavides busca volver a dirigir la fiscalía como una reinvindicación, luego que fue suspendida en el ejercicio del cargo. Una sanción que considera injustificada.

Es de advertir que la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza puede regresar en poco tiempo, si logra que un juez constitucional reconozca que la Junta Nacional de Justicia afectó el debido proceso y la suspendió sin una debida justificación jurídica, por una resolución que no podía ejecutarse.  A su vez, la JNJ puede acelerar su destitución, para presionar la elección de un fiscal de la Nación titular.

Mientras, Delia Espinoza siga suspendida, la Junta de Fiscales Supremos no puede elegir un nuevo fiscal de la Nación titular. La dirección de la institución se decide por antigüedad. Sin embargo, es posible que los fiscales supremos decidan nombrar por elección, para escapar a las presiones.

Situación económica

Fiscal supremo Tomás Gálvez

Más allá de la situación de la fiscal Delia Espinoza y la amenaza de destitución, un factor que influye en el ánimo de los fiscales supremos al tomar una decisión, es la crítica situación en la que el Pacto de Gobierno -Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón y Rafael López Aliaga- han puesto al Ministerio Público.

De un lado,  Dina Boluarte le reduce recursos económicos para el desempeño de sus funciones, mientras que, el Congreso aprobó la homologación de sueldos de los fiscales en todos los niveles y ofrece beneficios a los trabajadores CAS, pero a cuenta del escaso presupuesto institucional.

Una situación que aisló a la doctora Delia Espinoza de las bases. Su suspensión, a todas luces injusta, no genera protestas internas. Muchos la ven como un obstáculo para que el Ejecutivo suelte los recursos que faltan. Lo mismo pasa con Sánchez y Ávalos. Gálvez puede asumir, pero sobrevivirá si da resultados al Pacto y logra cohesionar a la institución en un solo frente, lo que supone atraer recursos, que permitan a los fiscales realizar su trabajo en mejores condiciones.

