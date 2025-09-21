HOYSuscripcion LR Focus

Política

Juan Santiváñez: nuevo peritaje confirma más audios y chats de ministro en conversación con 'Culebra'

Un nuevo peritaje confirma que los audios enviados por WhatsApp sí corresponden a la voz de Juan José Santiváñez, complicando aún más al ministro de Justicia.

Nuevos audios entre Santiváñez y 'Culebra' son validados por expertos | Composición: LR.
Nuevos audios entre Santiváñez y 'Culebra' son validados por expertos | Composición: LR.

Una vez más, Juan José Santiváñez bajo el ojo de la polémica. Según reveló este domingo el programa Cuarto Poder, un segundo informe pericial forense confirmó que un audio enviado por WhatsApp corresponde efectivamente a su voz. Se trata de un mensaje remitido en marzo de 2024 al capitán Junior Izquierdo, conocido como "Culebra".

El documento, identificado como Informe Pericial N.° 268-2025, fue elaborado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público. En sus conclusiones, los especialistas señalaron que existe una "alta probabilidad" de que la voz indubitada y la muestra analizada correspondan al mismo hablante: Santiváñez Antúnez. Esta corroboración se suma a la primera homologación de voz realizada sobre la grabación en un chifa, donde también se concluyó que era él quien hablaba.

El audio, de 31 segundos de duración, refleja a un Santiváñez que aún no ocupaba un cargo ministerial. En él, solicita información sensible relacionada con el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor, con el objetivo de “definir sus puntos finales”. Para los fiscales y expertos, esta evidencia refuerza la tesis de que el ahora ministro utilizaba contactos policiales para obtener datos con los que buscaba ganar influencia política.

"Hola, querido amigo. ¿Qué tal, cómo estás? Qué gusto saludarte. Lo que pasa es que necesito definir, como se dice, mis puntos finales. Entonces, quisiera saber si hay algún tema ahorita con el hermano. Es importante para mí, sobre todo por la información. Ya tú me entiendes.
Un abrazo, hermano", se escucha en el audio, cuya voz ha sido validada por la Fiscalía como propia de Santiváñez.

Chats del ministro con capitán 'Culebra' también son revelados

Además del audio, Cuarto Poder presentó extractos de conversaciones de WhatsApp entre Santiváñez e Izquierdo. En esos intercambios, fechados entre el 28 y 29 de marzo de 2024, el actual ministro se muestra interesado en detalles sobre un inminente allanamiento a la casa de la mandataria y a Palacio de Gobierno en el marco del caso Rolex. La Fiscalía y la Diviac ejecutaron dicho operativo pocas horas después.

SANTIVÁÑEZ: (Link de Facebook con programa de Phillip Butters donde anuncian allanamiento a vivienda de Dina Boluarte)

SANTIVÁÑEZ: Amigooooo

SANTIVÁÑEZ: Firme o bamba?

CAPITÁN IZQUIERDO: El caso rolex

CAPITÁN IZQUIERDO: No lo tenemos nosotros

CAPITÁN IZQUIERDO: Eso lo ve la FN

CAPITÁN IZQUIERDO: Y por lo que tengo conocimiento

CAPITÁN IZQUIERDO: No han pedido apoyo a DIVIAC

CAPITÁN IZQUIERDO: Salvo que lo hagan con apoyo de otra unidad.

SANTIVÁÑEZ: Pero es firme?

CAPITÁN IZQUIERDO: Ese Butters es un bocón, payaso.

SANTIVÁÑEZ: Sí, pero sería lógico. Con lo que ha pasado no es descabellado. 

CAPITÁN IZQUIERDO: Sería ilógico. Pero tienes que ver el contexto...si lo harían, a la Fiscalía le convendría que ese bocón suelte así nomás la noticia. 

SANTIVÁÑEZ: No, porque se cae la sorpresa. Pero si ya lo dijo yo lo haría.

SANTIVÁÑEZ: Ahí está Harvey.

SANTIVÁÑEZ: Por eso pues pásame la resolución, por fa.

CAPITÁN IZQUIERDO: No la tengo pz Juanjo.

CAPITÁN IZQUIERDO: No estoy en la ejecución.

CAPITÁN IZQUIERDO: Y está tranca que me la den.

SANTIVÁÑEZ: A la tía Fuerza Popular le ha pedido 4 ministerios y el Acuña 2. Si la tía no les atraca, mañana la vacan.

CAPITÁN IZQUIERDO: Voy a consultar.

Según José Carlos Mejía, abogado del capitán Izquierdo, “una vez más, con prueba científica, se acredita que los audios entregados provienen de la voz de Juan José Santiváñez”. El letrado cuestionó, además, la finalidad de estas gestiones, sugiriendo que el hoy ministro utilizaba información reservada para escalar posiciones dentro del aparato estatal.

