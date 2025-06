El presidente de la Corte Superior de Justicia Penal, Jhonny Hans Contreras Cuzcano, en entrevista a La República, explicó la importancia de llevar con precisión legal la notificación a los 21 acusados en el proceso seguido contra Susana Villarán por los presuntos aportes ilegales que las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S habrían destinado para financiar tanto su campaña por el 'NO a la revocatoria' (2013) como para su campaña de reelección en el sillón municipal (2014).

Al respecto, indicó que en caso la defensa de uno de los acusado indique que no recibió la notificación, podrían plantear la nulidad del juicio y esta ser aceptada apelando a que se afectó su derecho a la defensa y mandar el caso a foja cero.

Asimismo, anunció que la Corte hace uso de la Inteligencia Artificial para poder distribuir de forma automática la carga procesal a los órganos jurisdiccionales de acuerdo a su naturaleza. Conoce este y otros detalles en la entrevista:

¿Actualmente, cuál es la carga procesal de esta corte?

Nosotros tenemos alrededor de 1140 expedientes en giro, de los cuales muchos de ellos se encuentran ya en fase de juicio oral, otros en la etapa intermedia y otros en los juzgados de invención preparatoria. Todos esos casos están debidamente distribuidos. Hemos tenido un trabajo de hacer una racionalización para que los juzgados tengan que equiparar la carga y puedan avanzar. Uno de los grandes problemas era que había una sobrecarga en algunos y otros no. Para eso hemos aplicado el algoritmo, que es un sistema de distribución automática, utilizando la inteligencia artificial, a fin de que todos los órganos jurisdiccionales tengan la carga que corresponde de acuerdo a su naturaleza.

¿La inteligencia artificial en qué la están utilizando? ¿Para distribuir los expedientes?

Claro, la distribución también estamos viendo. Ya tenemos un proyecto que es la sistematización de la jurisprudencia de nuestra Corte Nacional. Ya se ha recabado más de 1.800 sentencias que se han emitido de esto desde cuando era Sala Penal Nacional a la fecha y también se han más de 3.000 autos que resuelven las salas penales. Hemos concordado con todos los órganos de la Gerencia General, del Centro de Investigaciones Jurídicas y la propia Presidenta del Poder Judicial, la doctora Janet Tello, está en seguimiento para lograr eso y buscar que dentro de ello se aplique la inteligencia artificial para poder facilitar a los magistrados una jurisprudencia válida e inmediata. Todo esto a fin de poder lograr avanzar en los procesos complejos que tenemos en nuestra Corte.

Me hablaba de un centro de comando

Así es. A ver, nosotros tenemos casos complejos que tienen una verificación o un seguimiento exhaustivo. Llámese casos contra los expresidentes que están en pleno juicio oral y otros que están en la etapa intermedia. Casos también de connotación nacional. Con este centro de comando que nos han instalado tenemos la facilidad de realizar un seguimiento real a cada proceso porque recordemos que para ver si avanza o no, antes teníamos que hacer visitas personales y ver el expediente en sí. Ahora vemos en tiempo real y vemos cuándo se inició, cuándo se audiencia realiza y hay una proyección también cuándo terminará.

¿Y cuál es el hecho o las circunstancias que genera más retraso en el desarrollo de un proceso?

El Congreso de la República emitió una norma que dentro del contexto del manejo de los expedientes causa cierto retraso. Un ejemplo claro es la apelación del auto enjuiciamiento, es decir, que cuando ya el juez pasó la etapa intermedia y hace el auto enjuiciamiento para que ya pague a su juicio oral, antes no era apelable, ahora es apelable, por ley. Tal fue lo que pasó con el caso de la señora Susana Villarán.

Ese caso ya debería haber iniciado el juicio oral en diciembre del 2024. Interpone el recurso de apelación en enero, sube el expediente, en vacaciones de los magistrados, pero recién se concluyó hace poco. Yo estuve pendiente de ello y finalmente se logró que el Séptimo Juzgado de dimisión pase el auto ya subsanado y con lo que resolvió la sala y ya se fijó fecha para el 23 de septiembre como se conoce.

Y hubo un pedido de la Fiscalía para adelantar, pero dijeron que no era posible

Sí, se negó el pedido teniendo en cuenta la cantidad de actos procesales que se va a realizar en el juicio oral. Tenían más de 500 testigos, personas jurídicas y principalmente las notificaciones efectivas y reales a las personas jurídicas y naturales que viven en el extranjero. Y eso se hace a través de Cooperación Internacional. Ellos dan un plazo, dicen 'yo para cumplir con esto tengo más o menos mínimo cuatro meses'.

Entonces, verificando que no ocurra ningún desfase a fin de no retornar el proceso ni retroceder bajo el principio de nulidad y o cualquier insuficiencia, se decidió que el plazo razonable era hasta el 23 de septiembre.

Es importante la necesidad de cumplir con los plazos y los procesos. Porque podrían adelantar el juicio... no llegan las notificaciones y eso qué generaría

Por ejemplo, el día de la audiencia, el abogado dice que su patrocinado no ha sido notificado. Le decimos que sí se ha dejado el oficio y dicen no, es que esa ya no es al dirección. Se lleva el procedimiento y estando en pleno juicio oral, plantean la nulidad, el Tribunal que revisa cuando apelan si no se le da la razón, el Tribunal dice sí, efectivamente, y ojo que a veces llega hasta el Tribunal con un habeas corpus, y el Tribunal puede decir nulo todo porque se afectó su derecho a la defensa y volvemos a foja cero.

Por eso, prever eso es ir de acuerdo a un plazo razonable porque tampoco puede ser demasiado extenso, un plazo razonable y la sociedad tiene que entender que en la Corte General cuidamos de que estos procesos, por su naturaleza, por su complejidad, deben ser pasos finos pero seguros y que al final van a dar un resultado. Recordemos que ya tenemos dos expresidentes que han sido ya sentenciados.

Hace unas semanas también hubo algunos cambios de magistrados, el doctor Víctor Zúñiga que ya había renunciado hace meses, al final se aceptó su renuncia

Así es, como ustedes saben nuestra Corte Nacional está en proceso de consolidación a nivel administrativo y dependemos del Consejo Ejecutivo,. Tanto Zuñiga como otros doctores renunciaron. Y ya los nuevos jueces que han integrado son dos juezas que anteriormente ya estaban trabajando con nosotros, que salieron porque llegaron los titulares. Pero son juezas que tienen experiencia, tienen, digamos, buena performance y por lo tanto nuevamente están trabajando ya con nosotros en la sede.

Hay un dato, en ese momento la Junta Nacional de Justicia está en un concurso para nombrar los nuevos titulares ya de la Corte.

Sí, efectivamente, ya salió publicado el examen, iba a ser el primero de junio, pero ahora es el 22 de junio, el primer examen que es el de conocimiento. Si se ha convocado de nosotros… 13 plazas para jueces superiores, todas las plazas de primera instancia también de los juzgados de investigación preparatoria y también de los juzgados colegiados. O sea, si se lleva a cabo este concurso como se está llevando a cabo, finalizado en lo que considera la Junta Nacional, nombrará a los titulares y ellos serán los que ya asuman su responsabilidad dentro de la Corte Nacional en su momento.