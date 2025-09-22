César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

César Hildebrandt en su videocolumna semanal elogió la última solicitud de Delia Espinoza antes de ser suspendida como fiscal de la Nación. Hildebrandt señaló que el hecho de que se declare a Fuerza Popular como un partido ilegal sería difícil pero que el gesto simbólico dice mucho. Además, se refirió a Espinoza como una fiscal que intentó dejar huella en medio de un Ministerio Público acosado por presiones políticas. Cabe recordar que Espinoza fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia en un proceso cuestionado, lo que abrió la puerta a la designación interina de Tomás Gálvez.

"La fiscal de la Nación Delia Espinoza, quiso irse dejando un legado: el de la valentía. Espinoza enfrentada a la mafia que hoy controla la Junta Nacional de Justicia, ha puesto en manos del Poder Judicial determinar o no la ilegalidad del partido Fuerza Popular. No le tembló la mano. Ahora 4000 hojas deben ser examinadas. Su gesto es una ráfaga de coraje y decencia. (...) Keiko jamás pidió perdón por su pasado como primera dama. Keiko Fujimori dice vivir parasitariamente de los diezmos de sus congresistas y amigos. Miente en eso, por supuesto, jamás sabremos qué fondos oscuros maneja", señaló.

Asimismo, Hildebrandt, abordó el legado del fujimorismo y la figura de Alberto Fujimori, subrayando que más allá de los casos de corrupción, el verdadero daño fue la degradación institucional y moral que dejó su régimen.

"En todo caso, las raterías del fujimorismo son el mal menor, el mal mayor fue la devastación moral que el fujimorismo produjo en la sociedad. La monarquía que impuso. El colapso institucional que propició concentrado todo el poder y convirtiendo la voluntad del dictador en ley. Alberto Fujimori pudo pasar ala historia saneando la economía, cosa que hizo con un costo social innecesariamente cruel y derrotando al terrorismo, algo que también pudo haber hecho sin necesidad de que el Grupo Colina exterminase a estudiantes y sindicalistas", puntualizó.

Delia Espinoza pide que Fuerza Popular sea declarado ilegal y quede fuera de las elecciones de 2026

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha presentado ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema una solicitud formal para que el partido Fuerza Popular sea declarado ilegal. Según su pedido, el partido habría incurrido en actos contrarios a los principios democráticos, específicamente una “vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales” protegidos por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), en su artículo 14.

Ese requerimiento también incluye que Fuerza Popular sea excluido de las próximas elecciones generales de 2026 y que se cierre su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, así como de sus locales partidarios a nivel nacional. Espinoza sostiene que estas medidas son necesarias para evitar que se continúen prácticas como hostigamientos a magistrados y opositores, persecución política, exclusión interna de congresistas disidentes, y la legitimación de discursos de violencia política.

