Política

Tomás Gálvez anuncia que evaluará la permanencia de Rafael Vela y Domingo Pérez en el equipo Lava Jato

El fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que revisará la continuidad de Rafael Vela y José Domingo Pérez en el equipo Lava Jato. Su llegada al cargo se da tras la suspensión de Delia Espinoza, quien denunció ser víctima de persecución política.

Tomás Gálvez reemplaza a Delia Espinoza en la Fiscalía. Foto: composición LR
Tomás Gálvez reemplaza a Delia Espinoza en la Fiscalía. Foto: composición LR

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, adelantó que evaluará la permanencia de Rafael Vela y José Domingo Pérez al frente del equipo especial Lava Jato. Gálvez asumió de manera interina el máximo cargo del Ministerio Público tras la suspensión de Delia Espinoza, quien fue apartada por la Junta Nacional de Justicia en medio de un cuestionado proceso disciplinario.

"Justamente ese es parte del análisis que se tiene que hacer y conforme a eso tomar una decisión (...) Se tiene que trabajar de una manera más armónica en la Junta de Fiscales Supremos (...) tiene que terminar la confrontación, eso nos está deslegitimando. Yo tengo algunos criterios radicales pero eso tengo modificarlos para buscar consensos. (Usted dijo que los dos fiscales habían favorecido a la Constructora) Eso tenemos que evaluar, verificar objetivamente, en función a eso tomar la decisión que corresponda", declaró para RPP Noticias.

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Juliana Oxenford sobre suspensión de Delia Espinoza: "El Congreso quiere ahí a Patricia Benavides"

lr.pe

Cabe recordar que días atrás en una entrevista con Exitosa aseguró que, si llegaba a liderar la Fiscalía, "sacaba a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto". Ahora, en funciones como fiscal interino, se ha mostrado un poco más cauto y habla de "evaluar" su continuidad.

Vela y Pérez han encabezado durante años las pesquisas contra expresidentes, líderes políticos y grandes empresarios vinculados al caso Odebrecht. Sus investigaciones han incomodado a figuras de peso en el Congreso y en el sistema judicial.

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

lr.pe

¿Quién es Tomás Gálvez?

Tomás Aladino Gálvez Villegas, abogado formado en San Marcos, es fiscal supremo desde 2015 y acaba de asumir como fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza por decisión de la Junta Nacional de Justicia.

Su trayectoria, sin embargo, está marcada por la controversia: fue investigado por sus presuntos vínculos con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, con cuyos miembros habría sostenido más de veinte comunicaciones, además de ser acusado de gestionar favores judiciales y de interferir en procesos en beneficio de terceros.

En 2021, la JNJ lo destituyó por estas acusaciones, pero en 2025 el Tribunal Constitucional anuló la sanción y lo restituyó en el cargo. Gálvez incluso había ensayado una aventura política con el partido Peruanos Unidos, ¡Somos Libres!, buscando una candidatura presidencial, aunque quedó frustrada tras su retorno al Ministerio Público.

