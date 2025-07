Hija de Hugo Bustíos a Fernando Rospigliosi por favorecer ley de amnistía: "La traición siempre es el reflejo de la miseria"

Sharmelí Bustíos Patiño, hija del periodista Hugo Bustíos —asesinado por militares en Erapata, Huanta, mientras investigaba el hallazgo de un cadáver— se pronunció luego de que la Comisión Permanente aprobara la ley de amnistía para policías y militares acusados de crímenes contra los derechos humanos. La iniciativa, que permitiría la excarcelación de los responsables de la muerte de su padre, fue respaldada por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi. Al respecto, Bustíos Patiño cuestionó a Rospigliosi, quien en el pasado expresó su solidaridad con su familia y ahora contradice ese gesto con su actuación en el Congreso.

“Podrán aprobar leyes de amnistía, pero jamás podrán borrar sus crímenes. La traición siempre es el reflejo de la miseria. Fernando Rospigliosi expresando en 2015 su ‘solidaridad’ a mi madre por el 24° aniversario del asesinato de mi padre, Hugo Bustíos Saavedra”, señala la publicación de Sharmelí Bustíos, acompañada de una imagen en la que se ve al congresista fujimorista tomado de las manos con la viuda del periodista.

El papel de Fernando Rospigliosi en la aprobación de esta ley de amnistía para policías y militares fue clave. La iniciativa surgió en la Comisión de Constitución, presidida por el parlamentario de Fuerza Popular. A través de esta ley, las personas que aún no tengan una condena firme o que enfrenten procesos judiciales por presuntas violaciones de derechos humanos podrían beneficiarse con la amnistía, salvo aquellos acusados de delitos de terrorismo o corrupción, quienes quedan excluidos.

Publicación de Sharmelí Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos | Foto: X-@SharmeliBustios

Hugo Bustíos: Daniel Urresti, hallado responsable del asesinato del periodista, podría salir libre gracias a la Ley de Amnistía

Daniel Urresti, excandidato presidencial, fue sentenciado a 12 años de prisión tras ser hallado culpable, en calidad de autor mediato, del asesinato de Hugo Bustíos. Ahora, con la promulgación de esta nueva ley, Urresti podría quedar en libertad próximamente, ya que su caso reúne las condiciones tipificadas para acceder al beneficio del perdón carcelario.

Precisamente, Rospigliosi se pronunció en un medio local respaldando que Daniel Urresti pueda acogerse a la norma y quedar en libertad: “Yo me he enfrentado muchas veces a Urresti cuando era ministro del Interior; él me ha atacado, me ha insultado, pero no hay ningún problema. Si tiene que salir en libertad, que salga en libertad. Y si no se le ha probado ningún delito, sino que se ha recurrido al expediente de autoría mediata, tendría que salir en libertad”, declaró el fujimorista.

Estos congresistas votaron a favor de la Ley de Amnistía para policías y militares

En la sesión de la Comisión Permanente donde se aprobó la iniciativa, el congresista Jorge Montoya admitió que militares y policías cometieron excesos, aunque defendió su postura argumentando que no existen pruebas de homicidios sistemáticos: "La sociedad tiene una deuda con sus Fuerzas Armadas que la debe cumplir mediante esta Ley de Amnistía, que les permitirá vivir tranquilos el resto de vida a los que están siendo acusados", declaró.

Por otro lado, el congresista Isaac Mita manifestó su rechazo, argumentando que la medida ponía en peligro la vida de la gente y aclaró que oponerse a la Ley de Amnistía no implicaba estar en contra del Ejército Peruano: "Con qué moral podemos decir que combatiremos el tema de la inseguridad ciudadana, si perdonamos a aquellos que cometen excesos y asesinatos. Esta amnistía está encubriendo crímenes de lesa humanidad", precisó.

Al momento de votar, otros 15 congresistas -aparte de Rospigliosi- apoyaron la medida. Los 16 congresistas que votaron a favor de ratificar la polémica norma pertenecen a las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Avanza País. Y estos fueron: Aguinaga, Alegría, Moyano, Revilla, Ventura, Soto Reyes, Acuña Peralta, Calle Lobatón, Medina Minaya, Yarrow, Williams Zapata, Amuruz, Montoya, Camones, Arriola y Juárez Gallegos.

Por el contrario, se opusieron a la medida los siguientes parlamentarios: Gonza Castillo, Monteza, Soto Palacios, Sánchez Palomino, Cutipa, Flores Ramírez, Luque Ibarra, Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas, Paredes Gonzales y Vásquez Vela.