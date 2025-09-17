Congreso dividido frente a nuevos audios del ministro Santiváñez

La Comisión de Fiscalización recibió este miércoles al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y al premier, Eduardo Arana, en medio del escándalo por los audios que los vinculan con presuntas gestiones irregulares a favor del expolicía condenado Miguel Marcelo Salirrosas, alias El Diablo, integrante de la organización criminal Los Pulpos de Trujillo.

El debate parlamentario dejó en evidencia la fractura en el Congreso. Desde Fuerza Popular, el congresista Ernesto Bustamante calificó de “tontería” citar a los ministros, sugiriendo incluso que las grabaciones podrían haber sido manipuladas con inteligencia artificial.

Una postura compartida por el no agrupado Edwin Martínez, quien apareció en la Comisión pese a no integrarla, con un polo de Acción Popular —partido del que fue expulsado— y se mostró como uno de los más férreos defensores de Santiváñez. “A pesar de los ataques que sufre por la prensa y la Fiscalía, fue censurado injustamente y hoy el Perú requiere de un político como usted”, dijo durante la sesión.

La tensión escaló cuando Norma Yarrow y Patricia Chirinos lo increparon, llamándolo “defensor”, “payaso” y “franelero”. Martínez salió de la sala desafiante, gritando: “A mí no me gusta la politiquería. ¿Vieron? Solo los hombres hacemos esto”.

En Pasos Perdidos, insistió ante La República en desestimar polémica por audios: “Está en un proceso fiscal. Dejemos que continúe y no perdamos el tiempo. El Perú hoy necesita trabajar. ¿Censurar a un ministro que los tiene bien puestos y que está trabajando en el Perú, por favor. Yo no defiendo a nadie, lo único que quiero es que aprendamos a ser valientes, no blandengues. Hay medios de prensa que te quieren pisotear y eso no está bien, hermano”.

En el extremo opuesto, la congresista Margot Palacios (Juntos por el Perú) recordó que ya en el pasado se verificó la autenticidad de audios atribuidos a Santiváñez y adelantó su respaldo a una moción de censura, tanto contra el ministro como contra Arana. “No se puede proteger a un defensor de criminales”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara (Acción Popular), señaló que, aunque el premier evitó pedir la salida de Santiváñez, este “es un pasivo muy grande para el Ejecutivo”.

En contraste, el almirante Jorge Montoya (Honor y Democracia) afirmó no haber escuchado los audios y pidió esperar los peritajes fiscales. Advirtió que una censura desestabilizaría al gabinete en pleno: “Si sacan a Arana, cae todo el gabinete y se paraliza la economía”.

Desde Renovación Popular, Norma Yarrow fue clara en exigir la renuncia de Arana y reiteró que “el fatídico Santiváñez debió salir hace tiempo”. Consultada por La República, aseguró: “No es ninguna tontería que los ministros vengan, es nuestro rol fiscalizador. Yo ya firmé la censura”.

La tendencia parlamentaria apunta a un blindaje parcial: el bloque fujimorista y aliados —mayoría en el Congreso— busca minimizar los audios y frenar la presión política sobre el Ejecutivo. Sin embargo, las bancadas de izquierda y parte del centro ya anunciaron que impulsarán la censura. Hasta ahora, no se han reunido las firmas necesarias para concretarla.