Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

En el marco de la celebración de los 203 años de historia del Congreso del Perú, el titular del Parlamento, José Jerí, junto con el resto de miembros de la Mesa Directiva y otros congresistas, lideraron la revelación de una placa que registraba los nombres de todos los expresidentes de los Congresos unicamerales desde 1992 hasta la actualidad.

Sin embargo, la sorpresa fue grande al ver que faltaba el nombre de la exlegisladora Mirtha Vásquez, pero sí se incluían los nombres del golpista Manuel Merino y la destituida Lady Camones. Esta última solo ocupó el cargo de presidenta del Congreso por 41 días antes de que fuera censurada y destituida tras la difusión de audios comprometedores.

Mirtha Vásquez responde ante exclusión

Mediante una publicación en X, la política reposteó el video de la revelación de la placa y escribió: "Nada fija tan intensamente un recuerdo como el deseo de olvidarlo. Gracias, me sentí honrada". Cabe precisar que, Vásquez asumió la presidencia del Congreso del Perú el 17 de noviembre de 2020, tras la renuncia de Manuel Merino. Ocupó el cargo de manera interina hasta el 26 de julio de 2021, cuando terminó su mandato y fue reemplazada por María del Carmen Alva. Durante ese periodo, Vásquez también ejerció funciones como primera vicepresidenta del Congreso.

Mirtha Vásquez sobre exclusión de su nombre en placa. Foto: X

¿Qué fue lo que dijo José Jerí en la revelación?

Mediante un discurso dado en 'Pasos perdidos', el actual presidente del Congreso precisó que la revelación de la placa daba inicio a los 203 años de aniversario del Parlamento. "Nos corresponde seguir reflexionando sobre nuestro pasado, para trabajar nuestro presente y pensar en el futuro justamente, que permita reforzar la institucionalidad a fin de estar más cerca del Perú", expresó en medio de la polémica por la reforma de pensiones.