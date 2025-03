Congreso: rechazan denuncia contra Dina Boluarte y Mirtha Vásquez se defiende de acusaciones de Manuel Merino

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el congresista Jorge Montoya, desarrolló dos audiencias pautadas y la votación de una propuesta de informe de calificación contra la presidenta Dina Boluarte, programadas para el día 4 de marzo.

La sesión extraordinaria tuvo una duración de dos horas y media, comenzando con la audiencia interpuesta por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena contra el juez supremo de la Corte Suprema de Justicia Jorge Luis Salas Arena, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Al respecto, Carlos Villenas alegó que renunció al antejuicio y se negó a responder las preguntas realizadas por el congresista Héctor Ventura, indicando que apelará a su derecho de guardar silencio porque "hay una imputación hecha por el Ministerio Público, titular de la acción penal".

Mirtha Vásquez descarta acusaciones

En audiencia, la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín respondió a las 4 acusaciones interpuestas por los excongresistas César Gonzáles Tuanama y Manuel Merino de Lama. A la sesión solo se presentó Merino, quien escuchó la defensa de Vásquez.

Cabe indicar que Vásquez Chuquilín no contó con abogado y se defendió ella misma de las siguientes imputaciones: haber intentado ascender a 9 trabajadores del Parlamento, haber presionado a la jefa de RR. HH. para que contratara a 2 personas que no cumplían con el cargo, no haber cumplido con el plan covid y haber propagado la enfermedad del covid a través de la entrega de tarjetas.

Como respuesta, Vásquez indicó que los 9 trabajadores nunca ascendieron y que la orden nunca se concretó. Asimismo, señaló que en audiencia previa, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales descartó que exista delitos penales y solo se estaría cuestionando la existencia de la infracción constitucional al art. 45.

Declaran improcedente denuncia contra Dina Boluarte

Como último tema a tratar, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales leyó la propuesta de informe de calificación que declaraba "improcedente" la denuncia interpuesta por el ciudadano Óscar Caycho Villena contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra por el presunto delito de Traición a la Patria, tipificado en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

Con 19 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones se declaró improcedente la denuncia contra la mandataria, finalizando la sesión extraordinaria.