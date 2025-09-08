HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tarek William Saab lanza fuerte amenaza a Edmundo González por planes de volver a Venezuela: “Que regrese y vea que le va a ocurrir”

El fiscal de Venezuela acusó a González de tener vínculos con la CIA y le advirtió que si, a sus 80 años, vuelve al país se enfrentará a las consecuencias legales de su orden de captura.

El fiscal Tarek William Saab amenazó a González Urrutia tras conocerse un intento de que regrese a Venezuela.
El fiscal Tarek William Saab amenazó a González Urrutia tras conocerse un intento de que regrese a Venezuela. | Foto: composición LR/ EFE

El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, emitió una contundente advertencia contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en el exilio por razones de seguridad. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), Saab afirmó que González enfrenta una orden de aprehensión activa y subrayó: “Tiene una orden de aprehensión, que regrese a Venezuela para que vea lo que le va a ocurrir.”

Saáb recordó en la entrevista que Edmundo González —reconocido por amplios sectores como presidente electo de Venezuela— tiene una orden de captura vigente bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, amenaza a Edmundo González

Saab utilizó una entrevistas en el canal de Venezolana Televisión para reforzar la postura represiva del Estado venezolano frente a figuras opositoras. Desde el escenario oficial, el fiscal general dejó claro que cualquier intento de regreso por parte de González Urrutia conllevaría a consecuencias legales inmediatas.

“Ahora, con 80 años de edad, dice que va a regresar a Venezuela. Bueno, que regrese, que tiene una orden de aprehensión, que regrese para que vea lo que le va a ocurrir”, indicó Saab.

Asimismo, en el programa, Saab también habría acusado a Edmundo González de vínculos con la CIA y lo responsabiliza por hechos del pasado, afirmó que aparece en "documentos desclasificados" de EE. UU., y lo calificó como “asesino serial” tras responsabilizarlo de las muertes ocurridas en protestas antigubernamentales de 2014 y 2017, aunque en ese entonces González no estuvo involucrado en la política venezolana.

Edmundo González participó en un foro en Panamá sobre derechos humanos y transición democrática en Venezuela

Por su parte, desde su exilio en Panamá, Edmundo González Urrutia participó recientemente en el foro “Venezuela, Memoria y Justicia”, donde instó a una reconstrucción democrática del país. En el post que compartió en su cuenta de Instagram dio a conocer el proceso que viven todos los venezolanos por una nueva democracia. "Fue un espacio valioso para escuchar a víctimas, activistas y defensores, y para reflexionar juntos sobre los retos que tenemos por delante", mencionó.

En su discurso, promovió su plan “Venezuela Tierra de Gracia”, basado en tres pilares fundamentales: asistencia humanitaria a las familias, reconstrucción institucional y recuperación económica. “Esta transición significa reconstruir la confianza, abrir espacios para la memoria y garantizar verdad y reparación a las víctimas”, dijo González durante su intervención

