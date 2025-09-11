Rosa María sobre el pedido de Dina Boluarte para no protestar: "Nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, en la que pidió a la ciudadanía a no bloquear carreteras ni salir a las calles a protestar ni generar caos. En ese sentido, Palacios criticó a la mandataria por sus dichos y aseveró que Boluarte "nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"No protestes, sé sumiso, agacha la cabeza, aguanta, te meten balazo. Es normal. Yo no sé si esto es un extracto de un mundo feliz o de 1984. Parece que le han dado soma a la señora y que nos quiere hacer creer a nosotros que vivimos en un mundo feliz. El Estado está en todas partes. ¿No hay razón para protestar en el Perú?", ironizó.

En esa misma línea, Palacios comentó que la mandataria cuenta con la "apatía" de la mayor parte de la ciudadanía debido a su deficiente y desaprobada gestión como jefa de Estado. Además, la conductora de Sin Guion calificó como una "película de ciencia ficción" las declaraciones de la presidenta.

"Lo que tiene la señora Boluarte es la apatía social de su lado que la favorece. Entonces, ella cree que tiene a todos ustedes ya absolutamente domesticados, dominados. Aquí nadie protesta y todos somos felices. Lo dice con una carita como diciendo: Todos ganamos, sobre todo yo", dijo.

"Terrible las palabras de ayer. Les digo, parecía de una de esas novelas de ciencia ficción, pero hay protestas en el Perú", acotó.

Rosa María sobre expresiones de Rafael López Aliaga: "Le toleran lo que no a Antauro Humala

En otro momento, Rosa María Palacios opinó sobre las declaraciones de amenaza del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el periodista Gustavo Gorriti y lo comparó con el excandidato presidencial Antauro Humala. Anteriormente, el partido político de Humala fue disuelto por sus declaraciones que atentarían contra la democracia.

"La violencia verbal en política es la semilla, el antecedente de la violencia física. Ayer en los Estados Unidos hemos sido testigos de un crimen atroz de un activista del entorno de Trump, el señor Charlie Kirk, nadie puede ser víctima de la violencia. A mí, (López Aliaga) me ha dicho asesina y ladrona y hasta ahora no me prueba a quién he matado y a quién he robado. Pero si seguimos permitiendo el lenguaje de la violencia en campañas políticas, eso termina en violencia física", recalcó.

"Le toleran a Rafael López Aliaga, lo que no le toleran a Antauro Humala. Y acá hay que medir a todos con la misma vara. El lenguaje de violencia política de Antauro es intolerable para la sociedad peruana en una democracia. Por eso su partido ha perdido la inscripción. ¿Y con Rafael López Aliaga no vamos a hacer nada?", cuestionó.