César Hildebrandt recordó a Jaime Chincha, miembro de la familia de La República, tras su repentina partida. El periodista rememoró la admiración que alguna vez le expresó por mensaje de texto, debido a su temple y oficio. Además, destacó la nobleza que lo acompañó en vida: un profesional íntegro y, sobre todo, un buen hombre.

"Nos apenó mucho por supuesto, la muerte de Jaime Chincha, alguna vez yo le mandé un mensaje diciéndole 'lección de periodismo'. Fue una vez en el que se enfrascó en una discusión con un ex futbolista y las razones eran evidentes. El futbolista había incurrido en una serie de faltas y Jaime afrontó el diálogo con mucha sapiencia. Un buen chico, un buen muchacho, un buen hombre, 48 años", sostuvo en su podcast.

Luego, procedió a dar lectura al comunicado difundido por la Policía Nacional del Perú a través de sus redes sociales, en el cual la institución no solo informaba sobre las circunstancias en torno al deceso de Jaime Chincha, sino que además introducía un tono político al señalar supuestas irregularidades y levantar sospechas sobre el caso.

Hildebrandt: "Vivimos en estado de terror"

Por otro lado, Hildebrandt criticó los pocos avances del Gobierno y Congreso en materia de seguridad ciudadana. El periodista comparó la situación actual con lo que sucedía en los años 80 cuando grupos violentistas amenazaban en el interior del país.

"No importa que se subestimen estadísticas, que la prensa pragmática se preocupe del pan con chicharrón. Vivimos en estado de terror: en Lima y Trujillo, bandas cada vez más audaces y violentas han secuestrado.

Mientras tanto, la minería ilegal sigue fuera de control y es capaz de dinamitar manzanas enteras. En esta república del crimen, la delincuencia sabe que el país no le puede hacer frente (...) es como si un Sendero Luminoso hubiera tomado la posta de aquellas jordanas de miedo interminable", señaló.