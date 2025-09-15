HOYSuscripcion LR Focus

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez asistirán este miércoles 17 al Congreso para explicar los audios revelados

La Comisión de Fiscalización convocó al premier y al ministro de Justicia para que expliquen los audios difundidos en los que se les menciona en un presunto favorecimiento a la situación carcelaria de un integrante de la organización criminal 'Los Pulpos' de Trujillo.

Eduardo Arana y Juan Santiváñez deberán asistir el miércoles 17 al Congreso. Foto: composición LR
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para que respondan por los audios difundidos en medios de comunicación que los involucrarían en un presunto favorecimiento a la situación carcelaria de un procesado integrante de la organización criminal 'Los Pulpos' de Trujillo.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en mi condición de presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República (...) se sirva acudir a esta Comisión Ordinaria, para informar sobre los audios difundidos a través de los medios de prensa que lo involucrarían a un presunto favorecimiento de la situación carcelaria de un acusado integrante de la organización criminal “los pulpos” de Trujillo, cuando usted ejercía el cargo de ministro en la Cartera de Justicia y Derechos Humanos", se lee en el documento.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre audio de Santiváñez y Arana: "Por menos he visto renunciar"

Ambas citaciones se formalizaron se enviaron este 15 de septiembre, y la sesión extraordinaria ha sido programada para este miércoles 17 de septiembre a las 10:00 a.m., en la Sala Anfiteatro 'José Abelardo Quiñones Gonzales' del Parlamento.

Es importante recordar que, aunque las mociones presentadas en el Parlamento alcanzaron las 35 firmas necesarias, tanto Santiváñez como Arana deben primero acudir al Congreso para responder a los cuestionamientos. Solo después podrán ser admitidas oficialmente las iniciativas impulsadas por los congresistas Ruth Luque y Susel Paredes, de acuerdo con el artículo 86 del Reglamento del Congreso.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez registra 12 investigaciones en su contra por negociación incompatible y abuso de autoridad

Audio difundido comprometería a Juan Santiváñez y Eduardo Arana

Juan José Santiváñez habría utilizado su influencia política para favorecer a Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, un ex policía condenado por el delito de organización criminal vinculado a Los Pulpos.

Según el audio filtrado, Santiváñez se comunicó con el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, con el objetivo de gestionar un beneficio para su patrocinado: su traslado a otro pabellón dentro del penal. En la grabación, se le escucha supuestamente decir: “Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya?... Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo”.

Ante ello, la voz atribuida a Arana responde de inmediato, mostrando disposición: “Lo veo ahorita. Lo veo ahorita”. Este intercambio revelaría el intento de Santiváñez por incidir en el sistema penitenciario para lograr un trato más favorable a su defendido.

