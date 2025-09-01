HOYSuscripcion LR Focus

Dictan 36 meses de prisión preventiva para pareja del 'Monstruo
Política

César Hildebrandt califica de "sudado guardaespaldas" de Dina Boluarte a ministro Juan Santiváñez

El periodista también consideró que Santiváñez es un "un gánster de la política" debido a las recientes acusaciones en su contra.

César Hildebrandt rechaza la designación de Santiváñez como ministro de Justicia. Foto: difusión
César Hildebrandt rechaza la designación de Santiváñez como ministro de Justicia. Foto: difusión

El periodista César Hildebrandt rechazó las últimas acciones del ministro de Justicia, Juan Santiváñez, a quien calificó como el "sudado guardaespaldas" de Dina Boluarte y como un "gánster de la política".

