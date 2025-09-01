César Hildebrandt califica de "sudado guardaespaldas" de Dina Boluarte a ministro Juan Santiváñez
El periodista también consideró que Santiváñez es un "un gánster de la política" debido a las recientes acusaciones en su contra.
César Hildebrandt rechaza la designación de Santiváñez como ministro de Justicia. Foto: difusión
El periodista César Hildebrandt rechazó las últimas acciones del ministro de Justicia, Juan Santiváñez, a quien calificó como el "sudado guardaespaldas" de Dina Boluarte y como un "gánster de la política".
