Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Sociedad

Policía investigado por usar carro robado en Arequipa continúa laborando

Vehículo tenía placas falsificadas y dentro se encontró una camisa con insignias de la PNP y documentos del efectivo.

Agentes de la Deprove descubrieron hechos irregulares. Foto: composición LR.
Agentes de la Deprove descubrieron hechos irregulares. Foto: composición LR.

Agentes del Departamento de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Deprove) durante su patrullaje en Arequipa hallaron hechos irregulares: una camioneta con las placas de rodaje BCD-681 falsificadas. Pero lo que más resaltó es que dentro del vehículo vieron una camisa policial con insignias y marbetes pertenecientes al alférez PNP Carlos Minaya Padilla.

El efectivo ahora está en la mira de la PNP con investigaciones en tres ámbitos. Además, según pericias policiales se sabe que el vehículo Mazda que contenía sus prendas fue robado y habría sido transportado de Lima a Arequipa.

Actitudes sospechosas del alférez Minaya Padilla

Luego que la Policía notó las irregularidades, el comisario de Pampa de Camarones, capitán PNP Henry Huamani Contreras, indicó a la Deprove que el alférez Minaya Padilla se encontraba operativo en su comisaría, por lo que fue llamado para responder por los hechos.

Entonces el alférez se hizo presente, sus superiores le indicaron el motivo y le solicitaron la documentación y las llaves para verificar la camioneta, Minaya Padilla fue por los artículos, pero no regresó, incluso le llamaron varias veces a su móvil.

Esto llevó a los agentes de la Deprove a presumir que el vehículo se encontraría inmerso en algún hecho delictivo, por lo que avisaron a la Fiscalía, asimismo continúan las diligencias como búsqueda de cámaras y otras pericias. El vehículo fue trasladado a la Deprove.

Aparte de la llamativa camisa policial con las caponas en las hombreras, insignias y marbete, encontraron documentos de la Divpol, además sobre el tablero un logotipo de tela color negro con la nominación “policía”.

Alférez sigue trabajando en la PNP

Hoy 12 de septiembre, el general PNP Olger Benavides Ponce, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó que el hecho es investigado por Inspectoría, el Fuero Militar Policial y el Ministerio Público. Sin embargo, el alférez sigue trabajando hasta que se demuestre algún delito o infracción administrativa.

“Es una infracción grave atentar contra la imagen de la Policía. A comparación de los civiles, nosotros los policías nos enfrentamos a tres instituciones si cometemos irregularidades (…) el alférez se reincorporó luego de un descanso médico que pidió, que también será investigado”, indicó el jefe de la Región Policial de Arequipa.

